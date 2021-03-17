طريقة عمل الكب كيك و كعكة الكوب ببساطة

من بين الأنواع المتعددة للكيك تفضل الكثير الأمهات الكب كيك وهو عبارة عن أجزاء منفصلة عن بعضها البعض سهلة التناول مميزة الطعم والمذاق سريعة الإعداد وبسيطة التكوين تعتبر من أكثر أنواع الحلويات التي يرغب بها الأطفال وتلجأ إليها الأمهات وخاصة في حالة عدم رغبة أبنائها في تناول البيض واللبن فتقوم الأمهات بإعداد الكيك وذلك لاحتوائها علي البيض واللبن وبذلك يكون الطفل تناول هذه المكونات ولكن بطريقة غير مباشرة. طريقة عمل الكب كيك المكونات مقدار اثنين كوب من الدقيق.

بيكنج بودر .

مقدار كوب و نصف من الكاكاو .

3 بيضات كبار الحجم في درجة حرارة الغرفة .

فانيليا .

كوب من السكر الأبيض .

نصف كوب من الزيت .

نصف كوب من الحليب الدافئ . طريقة التحضير في أناء ضع الدقيق و الكاكاو و البيكنج بودر ثم اخلطهم .

في إناء أخر ضع الثلاث بيضات و الفانيليا ونقلب ثم نضيف السكر ونقلب مره اخرى حتي يختلط البيض جيدا ثم نضيف الزيت والحليب ونقلب مرة أخري وبعدها نبدأ نضيف خليط الكاكاو والدقيق الذي صنعناه في البداية ونخلط جيدا حتي نحصل علي خليط كريمي متماسك .

بعدها نبدأ في صبه في القوالب المخصصة للكب كيك وندخله الفرن لمدة تصل ل40 دقيقة ثم نخرجه . طريقة عمل كيك الكوب المكونات نصف كوب من الحليب .

كوب إلا ربع من الزيت.

كوب إلا ربع من السكر.

نصف كوب من الكاكاو الخام الذي لا يحتوى علي إضافات من السكر.

2 بيض كبير بدرجة حرارة الغرفة .

فانيليا .

كوب من الدقيق الأبيض. طريقة التحضير نضع الحليب والسكر والزيت والكاكاو في الخلاط ونخلطهم مع بعض ثم نأخذ القليل من ذلك الخليط ونضيف للباقي البيض والفانيليا ثم نخلطهم مرة أخري وبعدها نبدأ بإضافة الدقيق للخليط بالتدريج .

ندهن الأكواب التي سوف نحضر فيها الكيك بقليل من الزيت ثم نصب الخليط بهم علي التساوي ونجلب وعاء كبير ونضع به الماء إلي أن يصل لربع الأكواب ثم نضع عليهم الغطاء ونغلقه بإحكام حتي لا يتسرب البخار إلي خارج الوعاء وتركه علي نار هادئة لمدة 30 دقيقة .

نخرج الأكواب من الوعاء بحذر لإنها تكون شديدة السخونة ثم نزينها بالخليط الذي احتفظنا به مسبقا. طريقة عمل الكب كيك المكوناتطريقة التحضيرطريقة عمل كيك الكوب المكوناتطريقة التحضير الوسوم

من بين الأنواع المتعددة للكيك تفضل الكثير الأمهات الكب كيك وهو عبارة عن أجزاء منفصلة عن بعضها البعض سهلة التناول مميزة الطعم والمذاق سريعة الإعداد وبسيطة التكوين تعتبر من أكثر أنواع الحلويات التي يرغب بها الأطفال وتلجأ إليها الأمهات وخاصة في حالة عدم رغبة أبنائها في تناول البيض واللبن فتقوم الأمهات بإعداد الكيك وذلك لاحتوائها علي البيض واللبن وبذلك يكون الطفل تناول هذه المكونات ولكن بطريقة غير مباشرة. طريقة عمل الكب كيك المكونات مقدار اثنين كوب من الدقيق.

بيكنج بودر .

مقدار كوب و نصف من الكاكاو .

3 بيضات كبار الحجم في درجة حرارة الغرفة .

فانيليا .

كوب من السكر الأبيض .

نصف كوب من الزيت .

نصف كوب من الحليب الدافئ . طريقة التحضير في أناء ضع الدقيق و الكاكاو و البيكنج بودر ثم اخلطهم .

في إناء أخر ضع الثلاث بيضات و الفانيليا ونقلب ثم نضيف السكر ونقلب مره اخرى حتي يختلط البيض جيدا ثم نضيف الزيت والحليب ونقلب مرة أخري وبعدها نبدأ نضيف خليط الكاكاو والدقيق الذي صنعناه في البداية ونخلط جيدا حتي نحصل علي خليط كريمي متماسك .

بعدها نبدأ في صبه في القوالب المخصصة للكب كيك وندخله الفرن لمدة تصل ل40 دقيقة ثم نخرجه . طريقة عمل كيك الكوب المكونات نصف كوب من الحليب .

كوب إلا ربع من الزيت.

كوب إلا ربع من السكر.

نصف كوب من الكاكاو الخام الذي لا يحتوى علي إضافات من السكر.

2 بيض كبير بدرجة حرارة الغرفة .

فانيليا .

كوب من الدقيق الأبيض. طريقة التحضير نضع الحليب والسكر والزيت والكاكاو في الخلاط ونخلطهم مع بعض ثم نأخذ القليل من ذلك الخليط ونضيف للباقي البيض والفانيليا ثم نخلطهم مرة أخري وبعدها نبدأ بإضافة الدقيق للخليط بالتدريج .

ندهن الأكواب التي سوف نحضر فيها الكيك بقليل من الزيت ثم نصب الخليط بهم علي التساوي ونجلب وعاء كبير ونضع به الماء إلي أن يصل لربع الأكواب ثم نضع عليهم الغطاء ونغلقه بإحكام حتي لا يتسرب البخار إلي خارج الوعاء وتركه علي نار هادئة لمدة 30 دقيقة .

نخرج الأكواب من الوعاء بحذر لإنها تكون شديدة السخونة ثم نزينها بالخليط الذي احتفظنا به مسبقا. طريقة عمل الكب كيك المكوناتطريقة التحضيرطريقة عمل كيك الكوب المكوناتطريقة التحضير

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