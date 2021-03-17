الحرس الوطني دعوة للمقابلات الشخصية للمرشحين لوظائفها الأحد القادم

الحرس الوطني دعوة للمقابلات الشخصية ، للمرشحين وللمرشحات بالأسماء لوظائفها، يوم الأحد القادم، وفق ما أعلنته اليوم الأربعاء الموفق 17 من شهر مارس لعام 2021م، الموافق 4 من شهر شعبان 1442هـ، وزارة الحرس الوطني، بالمملكة العربية السعودية، وقد تمت الدعوة لتأكيد على حتمية الحضور، لإجراء المقابلات الشخصية والمطابقة، وذلك بمقر اللجنة، في تمام الساعة 8:45 صباحًا، مع التأكيد على حتمية الالتزام بكافة، الاجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا، فعلى الحضور الالتزام بالكمامة، وكذلك الالتزام بتطبيق توكلنا، مع التعقيم المستمر بالكحول، إلى آخر الاجراءات التي تشدد عليها وزارة الصحة بالمملكة، وقد تم تحديد الميعاد الأحد القادم الموافق 21 من شهر مارس 2021م، الموافق 8 من شهر شعبان لعام 1442هـ.

والجدير بالذكر أن وزارة الحرس الوطني، بالمملكة العربية السعودية، قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب القبول والتسجيل، لشغل عدد من الوظائف العسكرية الشاغرة في تخصصات مختلفة، مع ضرورة توافر شروط للمتقدمين لشغل تلك الوظائف، نذكر منها:

أن يكون المتقدم سعودي اجنسية بالأصل والمنشأ.

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها والأفضية للأعلى.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

أن تكون الصحيفة اجنائية للمتقدم، خالية من السوابق التي يعاقب عليها القانون خاصة المخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون المتقدم لائق طبيًا للوظيفة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة، وطوله لا يقل عن 160سم.

وقد حددت وزارة الحرس الوطني، عدة شروط لابد من أن يتبعها المرشحين والمرشحات للوظائف، عند الذهاب إلى إجراء المقابلة الشخصية، نذكرها في النقاط التالية:

إحضار أصل الهوية الوطنية، وكذلك إحضار نسخة منها. ضرورة إحضار عدد 3 صور شخصية للمرشح لوظائف الحرس الوطني. ضرورة إحضار أصل شهادة التخرج، إضافة إلى نسخة منها. حتمية أن تكون وثيقة التخرج بها تشمل التقدير العام للشهادة، والنسبة المئوية للشهادة، وكذلك المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج. القيام بإرفاق معادلة التعليم العالي، وذلك للحاصلين على مؤهلهم دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكةالعربية السعودية، إضافة إلى إحضار وثيقة احتساب المعدل. إحضار وثيقة بالخبرات السابقة إن وجدت. ضرورة الالتزام بميعاد المقابلة الشخصية الذي تم تحديده، من قبل وزارة الحرس الوطني. مع العلم بأن عدم الحضور بالمعود الذي تم تحديده، سيعد عدولًا عن الرغبة في الترشيح للوظائف الشاغرة.

ولمزيد من المعلومات، عن دعوة وزارة الحرس الوطني لمرشحي الوظائف، بإمكانك التواصل بالطرق التالي ذكرها: