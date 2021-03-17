وفاة 3 مرضى بكورونا جراء حريق مستشفى في بنجلاديش

داكا ـ العمانية: لقي 3 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا حتفهم خلال حريق نشب في مستشفى بالعاصمة البنجالية داكا. وقال نظم الحق مدير المستشفى: إن المرضى كانوا على أجهزة التنفس الصناعي بوحدة الرعاية المركزة ولفظوا أنفاسهم بعدما استدعى الحريق إخلاء المبنى. ولم يُعرف حتى الآن سبب الحريق.

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