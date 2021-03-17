أخبار اليمن : مؤتمر سقطرى يستنكر ممارسات عنصرية ضارة بالوحدة الوطنية

مؤتمر سقطرى يستنكر ممارسات عنصرية ضارة بالوحدة الوطنيةاكدت قيادات وقواعد واعضاء المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ارخبيل سقطرى رفضهم واستنكارهم لممارسات عنصرية في بعض المحافظات الجنوبية بين ابناء الوطن الواحد، معتبرة مثل هذه الممارسات مدفوعة برغبات خارجيه لقوى العدوان ضد الشعب اليمني العظيم الذي لايزال يناضل ويقاتل ضد الاحتلال السعودي والاماراتي لليمن .

واشارت قيادات مؤتمر ارخبيل سقطرى إلى تلاقى هذه الممارسات مع اهداف ومحاولات قوى العدوان وادواته لتكريس لغة الفرقة والمناطقية والعنصرية بين ابناء الشعب اليمني الواحد، وتمزيق نسيجه الاجتماعي وتفتيث ثقافة المحبة والاخاء والتسامح ووحدة الكلمة ورص الصفوف في الدفاع عن مكتسبات الوطن.

وفي بيان - تلقى دوت الخليج نسخة منه- اكدت قيادات مؤتمر ارخبيل سقطرى رفضها لمثل هذه الممارسات الغوغائية الهمجية الفوضوية والهادفة إلى زرع الفتنة بين ابناء الوطن الواحد شمالا وجنوباً وشرقا وغربا، وجاء في البيان:" كلنا في سفينة الوطن الواحد اذا غرقنا غرقنا جميعا واذا نجونا سلمنا جميعا دون استثناء".

واضاف البيان :" نعبرعن تأكيدنا المطلق وتاكيد جميع القوى الحية والقيادات الوطنية الشريفة الاخرى بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم وتوجهاتهم، وكل المؤتمريون والمؤتمريات بالوقوف الى صف الوطن والوحدة الوطنية والتمسك بالثوابث الوطنية سبتمبر واكتوبر ونوفمبر و22 مايو، والدفاع عن مكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة، وتحرير الوطن من الغزاه والمحتلين وتحقيق متطلبات الشعب والرفع من معاناته المعيشية والخدمية وتلبية تطلعاته في التطور والتنمية".

وجدد البيان تأكيد رفض قيادات واعضاء مؤتمر ارخبيل سقطرى لاي اصوات نشاز وأي مشاريع صغيرة لاتخدم المصلحة الوطنية " بل تخدم اعداء الوطن والغزاه الذين يتشدقون بمقدرات وموارد الوطن وتحويلها الى مشاريع في تمويل ثقافة الفرقة والانشقاق والخلافات والتقاتل من اجل تحقيق طموحاتهم في السيطرة على الموارد الاقتصاية".