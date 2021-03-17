سمية الخشاب: لهذا السبب محمد رمضان محارب حقيقي

كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، عن تفاصيل دورها في مسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان، فضلاً عن أعمالها السينمائية القادمة، كما كشفت عن اعتزامها تقديم أغانٍ خليجية جديدة.

الخشاب التي قالت إنها "عائدة بقوة" تشارك محمد رمضان البطولة في مسلسل "موسى" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

واستهلت حديثها عن دورها في "موسى" بالإشارة إلى العلاقة الطيبة التي تجمعها ورمضان، الذي وصفته بـ "المحارب"، قائلة: "أنا والفنان محمد رمضان يجمعنا تفاهماً بطريقة غير عادية.. هو نجم رائع"، مشيرة إلى أن "المسلسل يتميز بالهدوء، وأجواء الحب والأخوة بين كل طاقم العمل.. سعيدة بخوض هذه التجربة".

ووعدت الخشاب جمهورها بما وصفته بـ "الملحمة الدرامية" خلال شهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل "موسى"، لا سيما أنه من تأليف نصر عبد الرحمن الذي وصفته بأنه "أصل الكتابة الإبداعية الذي تفوق على نفسه"، مستذكرة مشاركتها في فيلم من تأليفه وهو فيلم "حين ميسرة" الذي "يظل علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية.. ونقطة تحول في حياتي كفنانة". وتابعت: محمد سلامة أيضاً مخرج متمكن وهادئ، يقدم العمل بطريقة مميزة.

رمضان.. محارب

وعن الانتقادات والصعوبات التي عادة ما تواجه الفنان محمد رمضان وتأثيرها على المسلسل، واصلت الخشاب حديثها قائلة: "رمضان محارب، هو نجم مجتهد يطور من ذاته باستمرار.. لا أعتقد بأنه سيتأثر بالصعوبات.. من الطبيعي أن يواجه عقبات؛ لأنه "فنان شاطر".. أتمنى له التوفيق، وسعيدة بتعاوني معه".

وفي سياق آخر، كشفت الفنانة المصرية عن استعدادها للمشاركة في تجربة سينمائية جديدة بعد انتهائها من تصوير مشاهدها في مسلسل موسى. وأشارت إلى أنها ستكون في حالة نشاط فني في الفترة المقبلة.

وتشهد حالة النشاط الفني تلك عودة لتقديم ألبوم أغانٍ جديدة خيلجية، بعد الأغاني الناجحة التي قدّمتها في وقت سابق ولاقت استحسان الجمهور.

عمليات التجميل

وفي سياق منفصل، تحدثت النجمة المصرية في معرض تصريحاتها لموقع دوت الخليج، عن سر محافظتها على جمالها، وهو السؤال الذي كرره متابعوها عبر "السوشيال ميديا" خاصة بعد "جلسة التصوير" الأخيرة التي نشرتها.

ونفت خضوعها لأية عمليات تجميل، مشيرة إلى أنها "بدأت تركز على نفسها بشكل كبير، وبدأت تحب نفسها، وتركز في عملها، وتبتعد عن أي شيء يغير مزاجها"، موضحة أن المحافظة على حالتها النفسية تنعكس على بشرتها ونضارتها. علاوة على ذلك قالت إنها تحرص على ممارسة الرياضة وتناول المياه بشكل منتظم، إضافة إلى النوم مبكرا.

وأفادت بأن جمهورها كان دائماً ما يطالبها بالعودة بقوة إلى نشاطها الفني، وهو ما كان داعماً لها من أجل تلك العودة القوية، معبرة في السياق ذاته عن شكرها لجمهورها الذي قدم لها دعماً معنوياً كبيراً ودفعها للعودة بقوة على الساحة الفنية وتحقيق نجاحات.