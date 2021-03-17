أظهرت دراسة طبية جديدة أن النساء الحوامل اللواتي تلقين تطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد، يمكنهم نقل الحماية لأطفالهم عند الولادة.
وأظهرت الأبحاث التي أجريت في فبراير أنه تم اكتشاف أجسام مضادة في 20 امرأة حامل تلقت جرعتين من لقاح فايزر-بيونتيك خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من الحمل، بالإضافة لوجود الأجسام المضادة في مواليدهن الرضع، والتي تم نقلها من الأم عبر غشاء الجنين.
وقالت الدراسة: "النتائج التي توصلنا إليها تسلط الضوء على أن تطعيم النساء الحوامل قد يوفر حماية الأم والوليد من فيروس كوفيد-19".
وتم نشر نتائج الدراسة التي توصل إليها باحثون من المركز الطبي بجامعة هداسا الإسرائيلية، عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وأكد القائمون على الدراسة أنه بالرغم من ثبوت نقل المناعة بنسبة 100 بالمئة، إلا أن عدد المشاركين في الدراسة قليل، مما يعني أن مزيدا من البحث هو أمر ضروري لقياس تأثير اللقاحات على المواليد الجدد.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن إحدى الباحثات، دانا وولف، قولها إن المجموعة ستبدأ الآن في النظر إلى المدة التي ستبقى فيها الأجسام المضادة الناتجة عن اللقاحات، عند الأطفال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دراسة.. مناعة لقاح كورونا تنتقل من الحوامل لأطفالهن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.