دول الخليج تطالب بالمشاركة في أي مفاوضات نووية مع ايران 

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، أن أي مفاوضات مستقبلية دولية مع إيران يجب أن تشمل برامجها الصاروخية، وسياستها المزعزعة للاستقرار.

وفي كلمته أمام اجتماع المجلس الوزاري الخليجي شدد الحجرف على ضرورة مشاركة دول المجلس في هذه المفاوضات.

كما أكد الحجرف دعم المجلس لبيان قمة العلا مشددا في كلمته أمام اجتماع المجلس الوزاري الخليجي على أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي هو ضرورة قصوى.

وأكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني الذي ترأس الدورة الوزارية لمجلس التعاون الخليجي على موقف دول مجلس التعاون الخليجي الرافض للتدخلات الخارجية في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

وعبر مجلس التعاون الخليجي عن دعمه الكامل والراسخ في الوقوف صفا واحدا مع المملكة العربية السعودية في وجه كل من يمس سيادتها ويهدد أمنها واستقرارها.

وشدد الأمين العام على دعم جهود الحكومة الشرعية في اليمن وإدانة دول المجلس بأشد العبارات، انتهاكات ميليشيات الحوثي بحق المدنيين.