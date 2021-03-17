الجيش اليمنى يحقق انتصارات كبيرة على ميليشيا الحوثى فى تعز

جدة - نرمين السيد - وقال نائب ركن التوجيه المعنوى بمحور تعز العسكرى، العقيد عبدالباسط البحر، فى تصريح أوردته قناة العربية الإخبارية، إن قوات الجيش حققت تقدماً فى الأحكوم والمفاليس شمال لحج وجنوب تعز، كما حققت تقدماً فى جبهة الشقب، جنوب شرق تعز، وصولاً إلى حبور وتلة الصالحين.

وأكد العقيد البحر أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة وسط تقدم متسارع للجيش وانهيارات كبيرة فى صفوف ميليشيا الحوثى الإرهابية.

يأتى ذلك بالتزامن مع تحرير قوات الجيش اليمنى لعدد من المواقع الاستراتيجية غربى محافظة تعز، حيث سيطرت أمس الثلاثاء على جبل الصراهم الاستراتيجى، وجبل شرف العنين وتباب الجبيرية والصفراء والمشبك، والاقحاف، فى مديرية جبل حبشى غربى تعز.