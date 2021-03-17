جيش مالى يعلن مقتل 33 من جنوده بهجوم مسلح شرقى البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال الجيش: "أسفر هجوم شنه إرهابيون على موقع فى منطقة مدينة تيسى فى إقليم جاو يوم 15 مارس، عن مقتل 33 من أفراد القوات المسلحة الوطنية، إضافة إلى إصابة 14 آخرين بجروح".
وأضاف أن خسائر الإرهابيين بلغت "20 قتيلا تم العثور على جثثهم فى ساحة المعركة".
وسابقا اليوم أوردت "فرانس برس" نقلا عن قيادة الجيش المالى أن 31 جنديا قتلوا جراء هجوم مسلح وقع فى المنطقة التى تنشط فيها مجموعات متصلة بتنظيم "القاعدة" الإرهابى.
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