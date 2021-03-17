بعد تهديد بايدن.. روسيا تستدعى سفيرها لدى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن روسيا استدعت سفيرها لدى الولايات المتحدة للتشاور.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن روسيا استدعت سفيرها لدى الولايات المتحدة للتشاور. وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، اتهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بأنه قاتل، كما هدده بدفع الثمن جراء تدخله فى الانتخابات الأمريكية.

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