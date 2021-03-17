بلينكن يتهم الصين بالعدوانية والترهيب

جدة - نرمين السيد - وقال خلال محادثات مع نظيره الكورى الجنوبى تشونغ يوي-يونغ فى سيئول بحسب "روسيا اليوم" : "الصين تلجأ إلى الترهيب والعدوان على نحو ممنهج لتقويض الحكم الذاتى فى هونغ كونغ وتقويض الديمقراطية فى تايوان وانتهاك حقوق الإنسان فى التبت والتأكيد على مطالبها البحرية فى بحر الصين الجنوبى التى تنتهك القانون الدولى".

وحث بلينكن سيئول على "التمسك بالقيم المشتركة"، لمنع "التداعى الخطير للديمقراطية" فى المنطقة.

وخلال اجتماع عبر الإنترنت مع صحفيين يابانيين فى طوكيو قال، إن "الصين تثير التوتر عن طريق التحرك بشكل أكثر قمعا فى الداخل وأكثر عدوانية فى الخارج".

وجاءت هذه التصريحات تأكيدا لبيان مشترك أصدره بلينكن ووزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن ونظيراهما اليابانيان بعد محادثات فى طوكيو، قبل أول اجتماع سيعقده بلينكن مع نظيره الصينى هذا الأسبوع فى ألاسكا.

ويزور بلينكن اليابان وكوريا الجنوبية مع وزير الدفاع لويد أوستن فى محاولة لتعزيز تحالفات واشنطن فى آسيا، فى أول رحلة خارجية يقوم بها كبار أعضاء إدارة الرئيس جو بايدن.

من جانبها، احتجت وزارة الخارجية الصينية على البيان المشترك، ووصفته بأنه "هجوم خبيث" و"تدخل سافر فى الشؤون الداخلية للصين".