طريقه فتح حساب آخر في بنك الراجحي وأهم الشروط المطلوبة

طريقه فتح حساب آخر في بنك الراجحي، من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من عملاء بنك الراجحي هي معرفة الخطوات الصحيحة التي تساعدهم على فتح حساب آخر في بنك الراجحي لكي يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات الموجودة في حتى يتمكنوا من إنهاء جميع المعاملات المالية حيث يعتبر بنك الراجحي من أهم البنوك المعروفة والمشهورة داخل المملكة السعودية، ويتوفر في العديد من الخدمات، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم خطوات فتح حساب آخر في بنك الراجحي وأهم الشروط المطلوبة.

طريقه فتح حساب آخر في بنك الراجحي

يمكن لجميع عملاء بنك الراجحي من المملكة السعودية أو الأشخاص المقيمين داخل البلاد فتح حساب آخر في بنك الراجحي من خلال الخطوات التي سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة وهي كالآتي:

في الخطوة الأولى هي يتم تسجيل الدخول إلى منصة بنك الراجحي عبر الإنترنت والضغط على فتح حساب بعد ذلك تقوم بإضافات البيانات المطلوبة منك والتي تشمل نوع الهوية وتتحدد الجنسية بعد ذلك تبدأ ب اضافة رقم الإقامة والجوال وتضيف البريد الإلكتروني الخاص بك واللقب، بعد ذلك تقوم بتحديد الدخل الشهري الخاص بك هو المبلغ المتوقع أن تقوم بصرف وفي الشهر ثم تضيف همزات تحقق بالضغط على التالي، وتبدأ بكتابة باقي البيانات المطلوبة منك بعد ذلك تضغط على كلمة تقديم الطلب وبالتالي تكون قد تمكنت من فتح حساب اخر في بنك الراجحي وكذلك معرفة التسجيل في تحويل الراجحي بالخطوات.

شروط فتح حساب في بنك الراجحي

يمكنكم الاطلاع على الشروط التي قام بنك الراجحي بتحديدها لإمكانية فتح حساب آخر في بنك الراجحي، وكذلك يمكنكم معرفة تمويل الراجحي الجديد بالتفصيل، ولكن حاليا سوف نوضح لكم شروط فتح حساب في بنك الراجحي واليكم كالآتي:

أولا يجب أن يكون رقم الجوال الخاص بهذا الشخص مزود بالخدمات الهاتفية الموجودة داخل المملكة السعودية ويجب أن يكون العنوان الوطني الخاص به، بالإضافة إلى أهمية أن يقوم بالتسجيل في خدمة أبشر لكي يتمكن من تنفيذ عملية توثيق الحساب البنكي الخاص به وينبغي أن يكون عمره هذا الشخص عن 18 عام وذلك بالنسبة للبالغين أما للقاصرين لا يقل عن 15 عام مع أهمية تواجد الهوية الوطنية سواء للمواطن أو المقيم داخل البلاد مع أن تكون سارية الصلاحية.