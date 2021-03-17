تسجيل دخول منصة مدرستي 1442 للتعليم عن بعد وطريقة عمل الواجبات

يبحث العديد من أبنائنا الطلاب في المملكة العربية السعودية عن طريقة تسجيل دخول منصة مدرستي للتعليم عن بعد، وقد حازت المنصة على اهتمام الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور هذه الأيام بسبب إغلاق جميع المدارس بعد القرار الذي اتخذته الحكومة السعودية ووزارة التعليم السعودية بالإعتماد على التعليم عن بعد وغلق كافة المدارس في مدن ومحافظات السعودية لمنع تفشي فيروس كورونا، وهذا يشير إلى اهتمام الوزارة بالطلاب وصحتهم وجهودها الكبيرة في استكمال العام الدراسي رغم كل المعوقات الحالية، وقد نجحت منصة مدرستي في جعل التواصل بين الطالب والمعلم أفضل وأسهل بالإضافة إلى إمكانية متابعة المقررات الدراسية الإلكترونية وعمل الواجبات المنزلية وأداء الإختبارات بطريقة إلكترونية بسيطة، ونهتم في موقعنا بكافة أخبار التعليم بالمملكة ولذلك نكتب لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” طريقة التسجيل في منصة مدرستي للطلاب والطالبات، فإلى نص المقال.

تسجيل دخول منصة مدرستي

نوضح لكم الخطوات اللازمة لعملية التسجيل في منصة مدرستي للطلاب لمتابعة العام الدراسي الحالي حتى انتهاء فيروس كورونا، وإليك الخطوات بالتفصيل كالتالي:

أدخل إلى موقع منصة مدرستي على الإنترنت.

على الإنترنت. ثم ادخل بيانات الدخول مثل الإسم وكلمة المرور.

وإذا لم يكن لديك حساباً أنشأ حساب على تطبيق توكلنا.

وزارة التعليم السعودية

تعد منصة مدرستى من أكبر المدارس الإلكترونية التى يتم شرح الدروس التعليمية والدراسية عليها من قبل المعلمين حتى يستفاد الطلاب من الشرح دون الحاجة إلى الذهاب للمدرسة حتى لا ينسي الطالب ما تم شرحه أثناء الدراسة المتواصلة أو اليومية ويتم الحصول على الشرح مفصل وأيضاً الحصول على الواجب المنزلى والأنشطة المدرسية مما لاقى إعجاب الكثير من الطلاب والطالبات والمدرسين أيضاً.

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