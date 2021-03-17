عاجل موعد مباراة تشيلسي و أتلتيكو مدريد في قمة دوري أبطال أوروبا

تعتبر مباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد ، من اهم مباريات اليوم لا نه تعتبر الخسر سيخرج نهائي من دوري إبطال أوروبا، وهي البطولة الإقوه في العالم، وهي البطولة الأهم لدي الجماهير في الوطن العربي وجميع العالم، وسوف يستضيف نادي تشيلسي الإنجليزي الليلة فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في مباراة العودة، ويبحث نادي أتلتيكو مدريد عن رد الاعتبار حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز نادي تشيلسي الإنجليزي بهدف دون مقابل، واليوم يبحث عن رد الاعتبار في ملعب ستامفورد بريدج بقياد مدربه المتألق دييجو سيميوني لاقتناص الصعود علي حساب تشيلسي ونحو حصد اللقب للمرة الأولي في تريخة وفي الناحية الاخري يدخل نادي تشيلسي إلي المباراة بشعار لا بديل سوأ الفوز بقياده مدربه الجديد توماس توخيل، وجميع اللاعبين يتمتعوا بحالة ممتازة بعد ان حققوا الفوز في مباراة الذهاب خارج قواعدهم بهدف اللعب اوليفييه جيرو في المباراة التي لعبه في رومانيا بسبب فيروس كرورنا، وحقق نادي تشيلسي الإنجليزي الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في ثلاث مباريات، ولم يخسر في اخل 6 مباريات، وحقق التعادل في اخر مباراة لهو في الدوري مع نادي ليدز يونايتد يوم السبت الماضي، وبينما نادي أتلتيكو مدريد حقق الفوز مرتين، وتعادل مرتين، وخسر مرتين في اخر 6 مباراة في كل المسابقات، وتعادل أيضا نادي أتلتيكو في اخر مباراة في الدوري مع خيتافي، ويحتل صدارة الليجا، وسوف نتعرف في مقالنا هذا عن موعد مباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد في قمة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد

ويأتي موعد المباراة كما يلي:-

اليوم الأربعاء الموافق 17 مارس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، والتاسعة مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة

وسوف نذكر القنوات الناقلة للمباراة وهي كتالي:-

قناة بي ان سبورت اتش دي 1.

معلق المباراة

سوف يعلق المعلق التونسي رؤوف خليف.

تشكل المتوقع للفرقين

وبالتالي نقدم اليكم تشكيل المتوقع لنادي أتلتيكو مدريد

حراسه المرامة: اوبلاك.

خط الدفاع: هيرموسو، فيليبس، سافيتش، تريبير.

خط الوسط : لينار، كوكي ، يورينتي.

الهجوم: كاراسكو، كوريا، سواريز.

وبالتالي تشكيل نادي تشيلسي صاحب الأرض

حراسه المرامة: ميندي.

خط الدفاع: أزبيليكويتا، كريستنسن، روديجر، جميس.

خط الوسط : كانتي، كوفاسيتش، الونسو.

الهجومكالوم اودوي، جيرو، فيرنر.