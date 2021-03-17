خبراء : بعد تصريح الهواري المطلوب صندوق "همة وطن 2 " لبناء مستشفيات ميدانية جديدة

دوت الخليج - : تفاعل الاردنيون ووسائل الإعلام المختلفة مع التصريح الذي اطلقه رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة فراس الهواري اليوم الثلاثاء والذي أعلن فيه عن خطورة ارتفاع الاصابات بفايروس كورونا بين الأردنيين ، والذي أكد فيه بأنه لولا المستشفيات الميدانية التي أمر جلالة الملك الحكومة ببنائها مؤخرا لانهار النظام الصحي ، حيث سجل اليوم الثلاثاء 8910 أصابة ، بينما سجل أمس الاثنين 9417 إصابة مما يشي بخطورة الأمر وزيادة غير مسبوقة في عدد الاصابات .

تصريح الهواري الذي تناقلته وكالات الأنباء والمواقع الرئيسية والصحف اليومية والقنوات والاذاعات كشف بأن الأمر جد خطير ، وبأن أمام الحكومة خيارين لا ثالث لهما وفق خبراء :

1 - إما إعادة الإغلاق الشامل.

2 - وإما إحياة فكرة صندوق همة وطن 2 .

والخياران مفتوحان بلا جدال ..

ويقول هؤلاء : إنه وبالنسبة للخيار الأول وهو عودة الإغلاق ، فإنه خيار خطير وشائك وله تبعات غير محسوبة ، ذلك أن الوضع الاقتصادي للأردنيين لا يسمح أبدا بالاغلاق مرة اخرى لأسباب تعرفها الحكومة قبل غيرها ، وإذا عدنا بالذاكرة إلى عملية الاغلاق الأولى ، فإن علينا العودة أيضا إلى ما وقع من مآس ومشاهد موجعة جراء أزمات الخبز الشهيرة والمواد التموينية والطبية ، وحجم الضغط على القوات العسكرية والأمنية وهو خيار لم تعمل به حتى أكثر البلدان تأثرا بالفايروس حتى تلك التي لجأت إلى الحظر الجزئي . ناهيك أن حجم الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها الاردنيون قد تكون لها انعكساسات سلبية على الالتزام بالحظر وما يمكن أن يخلفه من مفاجآت نحن في غنى عنها كما يقولون .

أما الخيار الآخر ، وهو إحياء فكرة صندوق " همة وطن 2 " فهو الخيار الأصوب بحيث يتم جمع تبرعات من الاثرياء وأصحاب الأموال الاردنيين في الداخل والخارج ومن ثم الأستفادة من هذه الأموال فقط في إنشاء مستشفيات ميدانية في مختلف المحافظات والتي سيكون كل واحد منها جاهزا في غضون شهر واحد على الاكثر ، وفق تجربة الأردن مع الشركة المنفذة للمستشفيات الميدانية العاملة الآن والتي يقول الهواري بأنه لولاها لانهار النظام الصحي في الأردن .

وحسب هؤلاء ، فإن هذا هو الخيار الأمثل : صندوق همة وطن مرة أخرى يطلق عليه " همة وطن 2 " لكي ننقذ المنظومة الصحية الاردنية طالما أن استمرار عمل المنظومة الصحية العاملة الآن كان بفضل المستشفيات الميدانية .

غير ان بعض المعلقين شددوا على أن تكون الغاية من إحياء هذا الصندوق فقط هي لانشاء المستشفيات وليس لاي امر آخر كما وقع في الصندوق رقم 1 والذي جرى بشأنه لغط كبير على مواقع التواصل وفي الغرف المغلقة .