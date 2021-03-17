أخبار اليمن : مصدر : بن حبتور تماثل للشفاء وأصبح بصحة جيدة

مصدر : بن حبتور تماثل للشفاء وأصبح بصحة جيدةأكد مصدر مقرب من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور انه تماثل للشفاء بعد اتخاذه الإجراءات الاحترازية نتيجة الاشتباه بإصابته بفيروس كوفيد ١٩.

وقال المصدر لـ(دوت الخليج) إن الدكتور عبدالعزيز بن حبتور أصبح بحالة صحية جيدة ومستقرة والحمدلله.

وأستهجن المصدر محاولات البعض من المرتزقة التابعين لتحالف العدوان الاصطياد في المياه العكرة، ونشر معلومات مضللة وزائفة تدار من مطابخ معروفة ولها أهداف مشبوهة متصلة بمموليها.

مؤكداً في الوقت نفسه أن الدكتور عبدالعزيز بن حبتور كان وسيظل أحد القيادات الوطنية التي ستظل تدافع عن اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله، وتنحاز إلى صفوف الشعب اليمني الصابر والصامد في مواجهة العدوان ومرتزقته.

