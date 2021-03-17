تخصيص 10 مليارات دولار لتنفيذ اختبارات كورونا بالمدارس الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأمريكية أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية فى البلاد ستقدم 10 مليارات دولار للولايات للمساعدة فى تنفيذ اختبارات فيروس كورونا فى المدارس التعليمية.
وأوضحت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن هذا يجيء فى إطار خطة إدارة الرئيس جو بايدن لاستئناف المدارس أنشطتها مرة أخرى بأمان.
وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن هذه الأموال التى تمت الموافقة عليها كجزء من قانون الإغاثة من الفيروسات الذى تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار وأنها سيكون متاحاً استعمالها بسرعة كما أنها ستساعد المدارس على اختبار المدرسين والطلاب والموظفين والمساعدة فى تحديد الحالات التى لا تظهر عليها أعراض للحيلولة دون زيادة انتشار الفيروس.
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