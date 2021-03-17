الأمن الباكستانى يقضى على عنصر إرهابى فى وادى سوات

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان للجيش الباكستانى، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخباراتية، رصدت موقعاً للإرهابيين فى بلدة "كانجو" بوادى سوات، مضيفاً أن مدنيين قتلا بنيران الإرهابيين خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.

وبيّن أن الإرهابى الذى قُتل والأخر الذى اعُتقل ينتميان إلى "حركة طالبان باكستان" المحظورة، وكانا مطلوبيْن منذ فترة لدى أجهزة الأمن لتورطهما فى تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية التى طالت قوات الأمن وتفجير المدارس والمصالح التعليمية فى وادى سوات.