بايدن: من الصعب الوفاء بموعد الأول من مايو لسحب القوات من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه سيكون من الصعب عليه الوفاء بالموعد المحدد فى الأول من مايو لسحب القوات من أفغانستان، وهى الخطوة التى ستضع نهاية لأطول حرب خاضتها الولايات المتحدة.





وأضاف بايدن بحديث لشبكة "إيه بى سى نيوز": "أنا الآن بصدد اتخاذ القرار الخاص بموعد مغادرتهم (2500 جندى)، يمكن أن يحدث ذلك لكنه صعب". وقال بايدن إن الاتفاق الذى أبرمه ترامب لم يتم التفاوض عليه على نحو جيد للغاية.

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