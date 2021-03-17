بحث الوضع العسكرى بالمنطقة بين قادة أركان الساحل الإفريقى وفرنسا

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لوزارة الدفاع الموريتانية، أن اللقاء تم تنظيمه عبر تقنية (فيديو كونفرانس)، وتم خلاله بحث مختلف الجوانب المتعلقة بالمجالين العسكرى والأمنى فى محيط المجموعة وآفاق التعاون المشترك بين الدول المعنية فى هذين المجالين. وأسست دول الساحل الإفريقى قوة مشتركة لمواجهة الإرهاب الذى تعيشه هذه الدول ويبلغ عدد القوة خمسة آلاف جندى وضابط وينتظر أن تتعزز بثلاثة آلاف عسكرى من الاتحاد الإفريقى للمساعدة فى مواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة.

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