الجزائر.. القضاء على إرهابى والقبض على اثنين آخرين

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة أنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وإثر دورية بحث وتفتيش على الشريط الحدودى بالقطاع العملياتى برج باجى مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة تمكنت قوات الجيش مساء أمس بعد الاشتباك مع مجموعة إرهابية من القضاء على الإرهابى المدعو بشار عمر وإلقاء القبض على اثنين آخرين هما كل من الإرهابيين بن خية سيدى محمد وشرايط محمد".

وأضاف البيان أن العملية تم خلالها "ضبط بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وسيارة رباعية الدفع وجهازى اتصال لاسلكيين بالإضافة إلى أغراض أخرى".