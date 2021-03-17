لبنان يدرس اقتراحات تستهدف خفض سعر صرف الدولار

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريح أدلى به حاكم مصرف لبنان عقب اجتماع عقده مع وزير المالية غازى وزنى، جرى خلاله البحث فى الموضوعات المالية والنقدية.

وقال سلامة: "اجتمعت مع الوزير وزنى وعرضت عليه بعض الاقتراحات التى سيقوم بدرسها كما سيدرسها المجلس المركزى فى مصرف لبنان خلال الـ 24 ساعة المقبلة. نعتقد أن هذه الاقتراحات ستؤدى إلى انخفاض سعر صرف الدولار فى لبنان".

وكان سلامه قد عقد لقاء ثانياً مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، تم خلاله استعراض الأوضاع المالية والاقتصادية فى لبنان.

وشهد سعر صرف الليرة اللبنانية انهياراً كبيراً ومستمراً مقابل الدولار فى السوق الموازية (السوداء) خلال الأيام القليلة الماضية، حيث بلغ السعر حوالى 14 ألف ليرة للدولار، فى وقت يبلغ فيه سعر الصرف الرسمى 1500 ليرة إلى جانب وجود منصة ثانية للبنك المركزى محدد فيها سعر الصرف بـ 3900 ليرة.

وتسبب انهيار سعر صرف العملة الوطنية اللبنانية فى اضطراب كبير فى حركة النشاط التجارى والاقتصادى فى لبنان، وغلاء معيشى واسع أدى إلى تحركات احتجاجية فى مختلف أرجاء لبنان، فضلا عن توقف النشاط التجارى بصورة شبه كاملة فى معظم المناطق بعدما فضل التجار إغلاق محالهم إلى حين استقرار سعر الصرف ومن ثم تحديد أسعار البيع والاستيراد وخشية تعرض المحال لاعتداءات على خلفية التهافت الشديد على الشراء قبل تعديل أسعار السلع والمنتجات.