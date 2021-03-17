بريطانيا تسجل 5758 إصابة و141 وفاة جديدة بكورونا 

أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء تسجيل 5758 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و141 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
بريطانيا تسجل 5758 إصابة و141 وفاة جديدة بكورونابريطانيا.. 52 وفاة و4618 إصابة جديدة بكورونا
وأشارت الحكومة البريطانية إلى انخفاض مجمل الوفيات في الأيام السبعة الماضية بنسبة 30%، مقارنة مع الأسبوع السابق، في حين تراجعت الإصابات في سبعة أيام 1.2%.
وسجلت بريطانيا إجمالي إصابات بلغ 4 ملايين و274 ألفا و579 حالة، وأكثر من 125 ألف وفاة نتيجة الوباء.
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