رابط حجز موعد الجمعيات التعاونية بالكويت moci.shop عبر موقع وزارة التجارة والصناعة

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عمر شويل - جدة رابط حجز موعد الجمعيات التعاونية بالكويت؛ حيث أنه منذ قرار فرض حظر التجوال الذي أقرته الحكومة الكويتية بضرورة منع التجوال من الساعة الخامسة مساءً وحتى الخامسة صباحًا، وأصبح لزامًا على المواطنين بدولة الكويت حجز موعد للجمعية التعاونية، تلك الجمعيات التي يحصل منها المواطنين على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية؛ وذلك بهدف الحفاظ على صحة الشعب الكويتي، والحد من انتشار فيروس كورونا، ومنع انتشار العدوى بين الأفراد.

رابط حجز موعد الجمعيات التعاونية بالكويت moci.shop

انطلاقًا من حرص الحكومة الكويتية على صحة الشعب الكويتي، والحد من مخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا بين المواطنين، تم فرض حظر التجوال، والذي بمقتضاه يمنع الخروج من المنازل من الساعة الخامسة مساءً وحتى الخامسة صباحًا.

كما شددت على ضرورة تخفيف التزاحم في أماكن التسوق كالجمعيات التعاونية؛ لهذا أتاحت وزارة التجارة والصناعة رابط حجز موعد الجمعيات التعاونية بالكويت بشكل مسبق، والحصول على تصريح الخروج من أجل شراء المستلزمات.

خطوات حجز مواعيد للجمعية بالكويت

مع الخوف من انتشار فيروس كورونا، أصبح لزامًا على كافة المواطنين حجز موعد للجمعية بالكويت، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط حجز مواعيد للجمعية التعاونية بالكويت. النقر على استمارة حجز موعد. القيام بتسجيل البيانات المطلوبة. العمل على تحديد الموعد المناسب. القيام بتحديد سبب الحجز. النقر على أيقونة حجز.

بعد الحصول على الرد على طلب الحجز، لابد من الاحتفاظ بالبيانات والباركود الخاص بموعد الحجز؛ وذلك لأن بدونه لا يستطيع المواطن دخول الجمعية بالكويت.

الجمعيات التعاونية بالكويت

الجدير بالذكر أن الجمعيات التعاونية بالكويت عبارة عن أسواق مركزية تضم أنواع مختلفة ومتعددة من السلع، فهي تشمل جميع أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية، وقد تم وضع الأساس القانوني لتلك الجمعيات بالكويت عام 1962، وأصبحت الجمعيات التعاونية تمثل 70% من تجارة التجزئة.

نتيجة العروض والتخفيضات على أسعار السلع والمنتجات داخل الجمعيات، فهي تشهد إقبال كبير من قبل المواطنين، وهذا الأمر يتسبب في التزاحم الذي ينتج عنه انتشار فيروس كورونا وتزايد أعداد المصابين، ولهذا أقرت الحكومة الكويتية بضرورة حجز موعد مسبق للجمعيات بالكويت.