رابط حجز موعد جمعية تعاونية بالكويت لشهر مارس 2021 moci.shop موقع وزارة التجارة والصناعة

رابط حجز موعد جمعية تعاونية بالكويت لشهر مارس 2021، ترتفع محركات البحث عن رابط الموقع المخصص من قبل وزارة التجارة والصناعة الداخلية في الكويت لتقديم طلب من قبل المواطنين أو المقيمين للخروج الي التسوق من الجمعية التعاونية خاصة بعد إعلان حظر التجول الشامل لمدة شهر، يتم تقيد حركة المواطنين بصورة مشددة لمدة شهر في جميع أنحاء الكويت نتيجة بدأ الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، ويتم الخروج للتسوق بحجز ميعاد مسبق ونقدم لحضراتكم التفاصيل.

رابط حجز موعد جمعية تعاونية بالكويت moci.shop 2021

يمكنكم إلحاق طلب الي وزارة التجارة والصناعة الداخلية بالكويت علي رابط حجز موعد جمعية تعاونية بالكويت لشهر مارس الجاري لعام 2021، حيث تتاح الفرصة للمواطنين الخروج للتسوق في فترة الحظر، حيث تم إعلان حالة طوارئ مشددة لمدة شهر حتي منتصف أبريل للعام الحالي 2021، ويتم حظر حركة المواطنين بصورة مشددة من الساعة الخامسة عصرا حتي الخامسة فجرا ولا يكون خروج المواطنين إلا للضرورة القصوى أو لظروف لايمكن فيها عدم الخروج، ويتم التوجة الي الموقع الإلكتروني الذي خصصتة الوزارة لتقديم طلب خروج للتسوق والحصول علي باركود للسماح بالتجول في فترة الحظر.

خطوات حجز موعد جمعية تعاونية بالكويت لشهر مارس 2021

نتيجة إعلان حالة الطوارئ بعد ظهور حالات في الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، يتم تقييد حركة المواطنين بصورة مشددة لمدة شهر واليكم خطوات حجز موعد جمعية تعاونية بالكويت عبر موقع وزارة التجارة والصناعة moci.shop 2021