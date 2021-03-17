تقديم الأمن العام 1442: رابط القبول والتسجيل في وظائف الأمن العام بوابة ابشر توظيف jobs.sa

تقديم الأمن العام 1442 ، ما زلنا نتابع معكم أهم وأخر الأخبار بخصوص التقديم على وظائف الأمن العام للرجال 1442 حيث أعلنت مديرية الأمن العام عن فتح القبول والتسجيل على رتبة جندي للرجال، وذلك وفقاً للمواعيد والشروط الموضحة أدناه، هذا وسنوفر لكم أدناه رابط تقديم الأمن العام 1442 رتبة جندي للرجال، ورابط أبشر توظيف للإطلاع على كافة التفاصيل التي تخص الأمن العام القبول والتسجيل 1442.

تقديم الأمن العام 1442

تقديم الأمن العام 1442 ، كما ذكرنا أوضحت مديرية الأمن العام شروط التقديم على الوظائف العسكرية لديها رتبة جندي للرجال حيث تبدأ المديرية استقبال طلبات القبول والتسجيل خلال الفترة من يوم السبت بتاريخ 1442/08/07هـ وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1442/08/12هـ، وجاءت شروط تقديم الأمن العام كالتالي:

يشترط أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

يشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يشترط أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

يشترط أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

يشترط ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

يشترط أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها

وجدير بالذكر أن مديرية للأمن العام أكدت أن الأولوية ليست بالسبق في التسجيل بوظائف مديرية الأمن العام ، ولكن الأولوية ستكون بتطابق الشروط على المتقدمين على الوظائف، ونود أن ننوه على حضراتكم أنه في حالة التعثر ووجود أى مشكلات يجب مراسلتنا وسنقوم بالرد عليكم في أسرع وقت ممكن.

طريقة تقديم الأمن العام

والآن نوضح لكم طريقة وخطوات تقديم الأمن العام 1442 ، للتعيين على رتبة جندي للرجال خلال الفترة المحددو بخصوص موعد تقديم الأمن العام والتي تتمثل في التالي:

الدخول عبر أبشر توظيف

تسجيل الدخول في الحساب الشخصي عبر أبشر للتوظيف.

اختيار الوظائف المتاحة.

اختيار الوظيفة التي ترغب في التقديم لها.

كتابة البيانات الشخصية لك في المكان المخصص لها.

كتابة كافة البيانات المطلوبة.

اختيار أيقونة التسجيل.

رابط تقديم الأمن العام 2021-1442

لجميع الراغبين في التقديم على وظائف مديرية الأمن العام 1442 رتبة جندي للرجال الأمن العام السعودية الدخول على رابط بوابة ابشر التوظيف الإلكتروني بوزارة الداخلية ، والذي ستجدون به سهولة القبول والتسجيل الأمن العام، هذا وسنتابع معكم أهم التفاصيل والأخبار بخصوص نتائج الأمن العام 1442 ، وإعلان أسماء المقبولين في وظائف الأمن العام رتبة جندي للرجال وذلك من خلال تقارير متتالية نرصدها لكم.