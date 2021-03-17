رابط حجز موعد جمعية تعاونية بالكويت 2021 برقم الهوية أو رقم الطلب

رابط حجز موعد جمعية تعاونية بالكويت هو رابط يمكنكم من الاستفادة من عملية التسوق الغذائي الذي يتركه موقع وزارة التجارة والصناعة الكويتية باستخدام الهوية الوطنية، وذلك بهدف الحصول على فرصة للتسوق عبر الجمعيات التعاونية من خلال الخدمات الذكية، وذلك بناءا على فرض الحظر بسبب وباء كورونا لتسهيل توفير المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين في دولة الكويت، والوافدين إليها ويهدف ذلك الأمر إلى حفظ سلامة وصحة المواطنين ومنع التجمعات، واليكم كافة التفاصيل في السطور القادمة.

فرضت الحكومة الكويتية الحظر لمدة شهر ابتداءا من الساعة الخامسة مساءا لتقليل فرص انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وقامت بتسهيل وتوفير الحصول على السلع الغذائية من الجمعيات التعاونية عن طريق الحجز من خلال رابط حجز موعد جمعية تعاونية بالكويت والذي يتاح على موقع وزارة التجارة والصناعة الكويتية والدخول على الرابط من خلال تتبع اللينك التالي:

https://moci.gov.kw/ar/

كما تقدم لكم أيضا طريقة وخطوات الحجز في السطور القادمة.

يمكن الآن حجز موعد للجمعية التعاونية بالكويت عبر موقع وزارة التجارة والصناعة الكويتية من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة الصناعة والتجارة الكويتي من خلال الرابط التالي بالنقر هنــا. قم بالدخول على الاستمارة الخاصة بحجز موعد الجمعية التعاونية. قم بتحديد سبب حجزك للموعد. اختر الموعد الذي يناسبك. قم بتعبئة التي يتم طلبها بالكامل في الاستمارة. قم بالنقر على زر تأكيد عملية الحجز. في هذا الوقت يمكنك طباعة الباركود الخاص بك للتسوق الغذائي بموعد على أبواب جمعيات الكويت التعاونية.

يمكنك حجز موعد بالجمعية التعاونية من خلال رقم الهوية من خلال اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر عليك الولوج إلى موقع وزارة التجارة والصناعة الكويتي.

يظهر أمامك قائمة منسدلة ما عليك سوى النقر على زر الخدمات الإلكترونية.

اختيار ايقونة تحديد موعد لزيارة الجمعية التعاونية.

يجب إضافة رقم الهوية أو رقم الطلب الخاص بك، مع إضافة البيانات الشخصية كاملةً.

يجب إضافة رقم هاتف والبريد الإلكتروني.

تحديد الخانة المخصصة بالتسوق في موعد الحظر، وتحديد موقع التسوق أي الجهة.

ثم تحديد الموعد من خلال الأيقونة المخصصة لذلك، وبالتالي حجز موعد وإضافة التاريخ والوقت.

ثم بعد ذلك يجب تأكيد الطلب من خلال النقر على ايقونة التأكيد.

ثم يتم مراجعة الطلب والجهة المراد التسوق منها والتأشير على الموافقة طالما الطلب لا يتعارض مع السلامة العامة؛ ولكن يجب الالتزام بالموعد وعدم التخلف عنه.

وقد زاد البحث عن رابط حجز موعد جمعية تعاونية بالكويت في الفترة الأخيرة، وذلك لشراء السلع المختلفة مثل الملابس والسلع الغذائية التي يحتاج إليها جميع المواطنين.

وقد أتاحت وزارة التجارة والصناعة بالكويت ذلك الرابط من أجل تحديد موعد مسبق للحصول على السلع المطلوبة منها للازدحام والتكدس، وهذا الموعد والباركود الخاص بالسلع هو بمثابة تصريح للحصول على السلع في أوقات الحظر ولكن مع منع تجمع عدد كبير من المواطنين.