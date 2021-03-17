صيغة رقم الجوال في حساب المواطن وطريقة تحديث تغيير رقم الجوال حق حساب المواطن

يتساءل العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن صيغة رقم الجوال في حساب المواطن الصحيحة لكي يتم إكتمال البيانات بشكل صحيح والحصول على مبلغ الاستحقاق، حيث أن الكثير من الطلبات يتم رفضها بسبب أن صيغة رقم الجوال غير صحيحة، وسنتناول في مقالنا هذا كيفية كتابة الصيغة الصحيحة لرقم الجوال في حساب المواطن للحصول على الدعم دون أي تعقيدات، بالإضافة إلى عرض كيفية تغيير أو تحديث رقم الجوال تابعونا.

صيغة رقم الجوال في حساب المواطن

من المعروف أن صيغة رقم الجوال في العديد من الخدمات يتم كتابة الرقم الدولي الخاص بالسعودية ولكن في حالة برنامج حساب المواطن لا يتم كتابة الرقم الدولي الموحد الخاص بالمملكة السعودية، بينما يبدأ رقم الجوال برقمي 05 الصيغة العادية لكتابة رقم الجوال السعودي، كما يتم إدخال الرقم من اليسار إلى اليمين، وبهذه الطريقة تضمن كتابة رقم الجوال الخاص بك بشكل صحيح تماماً.

كيفية تحديث رقم الجوال في حساب المواطن

يتم تغيير رقم الجوال من خلال للموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن عن طريق إجراء الخطوات التالية:

ادخل إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

سجل الدخول على حسابك الخاص بالموقع من خلال كتابة رقم المرور واسم المستخدم.

قم بالدخول على قائمة الخدمات الرئيسية.

قم بالذهاب إلي أيقونة ” بيانات المستفيد “.

اضغط على اختيار” تغيير رقم الجوال “.

قم بتغيير الرقم وتأكد من صحته وبعد ذلك انقر على زر ” تغيير ” وسيتم تحديث البيانات وتغيير الرقم في الحال، وتأكد من كتابة صيغة رقم الجوال في حساب المواطن بشكل صحيح كما بينا سابقاً.

يذكر أن برنامج حساب المواطن هو أحد أشهر برامج الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمواطنيها وذلك بعد تحرير سعر الطاقة لدعم مواطنيها وتحسين أحوالهم المادية.