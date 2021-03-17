جدة - نرمين السيد - أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى، معمر الإريانى، أن تصعيد مليشيا الحوثى المدعومة من إيران وتيرة استهدافها للأعيان فى المدنية، بشكل ممنهج ومتعمد يعكس حالة الهستيريا التى تعيشها قيادات هذه المليشيا الإرهابية، جراء الخسائر العسكرية الفادحة، التى تتكبدها بشكل يومى فى مختلف جبهات القتال بمحافظات مأرب وحجه وتعز.





وأوضح الإريانى، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الأربعاء، أنه بعد ساعات من دعوة المبعوث الأممى لوقف إطلاق النار فى اليمن، قصفت ميليشيا الحوثى يوم أمس سوق شعبى بمدينة مأرب بصاروخ باليستى أدى إلى مقتل 11 شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة لمقتل ستة أشخاص إثر سقوط قذائف على مدينة حيس فى الحديدة، و3 آخرين فى قصف حوثى على قرى غرب تعز. ودعا المجتمع الدولى والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن إلى إدانة أعمال القتل اليومى، التى تنفذها مليشيا الحوثى وتستهدف المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء، باعتبارها جرائم حرب، وتقديم المسئولين عنها من قيادات المليشيا للمحاسبة كمجرمى حرب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليمن: التصعيد الحوثى يعكس حالة الهستيريا التى تعيشها الميليشا الانقلابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.