بايدن فى انتظار التحقيقات للكشف عن دوافع حوادث إطلاق النار بأتلانتا

وقال بايدن فى تصريحات من داخل البيت الأبيض، نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن التحقيقات جارية ولم يتم الكشف عن الدوافع وراء القتل لم يتم إجابته بعد، مؤكداً أنه "أيا كان الدافع أنا أعلم أن الآسيويين-الأمريكيين قلقين للغاية لأنه كما تعلمون أنا تحدثت عن العنف ضد الآسيويين-الأمريكيين على مدار الشهور الماضية وأعتقد أنه أمر مقلق للغاية".
وأشار بايدن، فى أول تعليق منه على الحوادث العنيفة، إلى أنه لا يحاول افتراض دوافع القاتل فى الوقت الحالى، موضحاً أنه فى انتظار الإجابة الأكيدة مع تقدم التحقيقات التى يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بى آى) ووزارة العدل الأمريكية.
وشهدت مدينة أتلانتا، أمس الثلاثاء، ثلاث حوادث إطلاق نار عنيفة فى ثلاثة مراكز مختلفة للتدليك، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص بينهم 6 سيدات آسيويات، وهو ما أشعل مزاعم حول وجود دوافع عرقية وراء الهجوم.
وأكدت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه من المبكر جداً تحديد ما إذا كانت حوادث إطلاق النار مرتبطة بدوافع عرقية أو عنصرية، موضحين أن مرتكب الجرائم الذى اعترف بجريمته قال إنه استهدف تلك المراكز بسبب "إدمانه للجنس".
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