البيت الأبيض: روسيا ستتحمل مسؤولية التدخل فى الانتخابات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أكد البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن روسيا ستتحمل المسؤولية عن أفعالها بعد أن عزز تقرير للمخابرات الأميركية مزاعم قائمة منذ فترة طويلة بأن روسيا سعت للتدخل فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، بحسب "العربية"، إن إدارة الرئيس جو باين تعتمد نهجا إزاء العلاقات مع روسيا يختلف عن الذى كان يتبعه الرئيس الجمهورى السابق دونالد ترمب.

وأضافت للصحفيين: "الروس بالتأكيد سيتحملون المسؤولية عن أفعالهم".

وكان الرئيس الأميركى جو بايدن، وصف نظيره الروسى فلاديمير بوتين بـ"القاتل"، مشدداً على أنه سيدفع ثمن تدخله فى الانتخابات الأمريكية.

وعند سؤاله من المذيع إن كان يعتبر أن الرئيس الروسى "قاتل"، أجاب جو بايدن "نعم أعتقد ذلك"، الأمر الذى استدعى رداً سريعاً من رئيس الدوما الذى شدد على أن "مهاجمة بوتين تعنى مهاجمة روسيا".

وقال بايدن إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيواجه عواقب توجيه جهود ترمى للتأثير فى انتخابات الرئاسة الأمريكية لصالح دونالد ترمب، وإن ذلك سيتحقق قريبا.

وأضاف بايدن فى مقابلة بثتها قناة إيه.بى.سى نيوز التلفزيونية اليوم الأربعاء "سيدفع الثمن"، وردا على سؤال عن العواقب التى يقصدها قال بايدن: "سترون قريبا".

ورداً على تعليقات الرئيس الأمريكى، كتب فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب (الدوما) فى البرلمان الروسى والمقرب من الرئيس، على حسابه على "تلجرام": "هذه هستيريا ناجمة عن العجز بوتين رئيسنا وأى هجوم عليه هو هجوم على بلادنا".

كذلك، استدعت وزارة الخارجية الروسية سفيرها من واشنطن للتشاور، وأكدت موسكو أنها تريد تجنّب "تدهور لا رجعة فيه" للعلاقات مع الولايات المتحدة.

وجاء فى بيان وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو استدعت السفير أناتولى أنطونوف "للتشاور من أجل تحليل ما يتعيّن القيام به والغاية من العلاقات مع الولايات المتحدة".