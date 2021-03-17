الرجوب: عقد جلسات الحوار الوطنى بمصر له دلالات بأننا جادون لإنهاء الانقسام

جدة - نرمين السيد - وقال الرجوب، مساء اليوم الأربعاء، فى تصريحات لعدد من الصحفيين عقب اختتام الجلسة الثانية من جلسات الحوار الوطنى الفلسطينى التى عقدت بالقاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن هناك قرار إسرائيلى وتهديد للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بوقف العملية الانتخابية وعدم إجرائها، ونحن نقول بأن قرارنا استراتيجى ومستمرون ولا تغير على الجدول الزمنى، ولا على الآليات المتفق عليها، ووجودنا كفصائل بمصر هو تعبير ملموس ورد على هذه الغطرسة، وهذا السخف الإسرائيلى والانتخابات جزء من معركتنا مع الاحتلال الإسرائيلى.

وأضاف: إننا سعداء جدا بلقاءات الأمس واليوم من جلسات الحوار، لأن مداولات اللقاءين كان فيها تميزا لسببين هما ضبط إيقاع المسار الديمقراطى فى إنهاء الانقسام وبناء الشراكة، والذى قاد إلى ميثاق الشرف الذى تم التوقيع عليه من جميع الفصائل، وهو كمدونة سلوكية للفلسطينيين الذين يرغبون بالترشح والانتخاب والراغبين بالمتابعة فى تحديد المسؤوليات والمهام بما يضمن بيئة وطنية إيجابية تمكننا من اجتياز المرحلة الأولى.

وأكد أن هذا اختراق بالمعنى الإيجابى لصالح حالة الانسداد التى كانت تعبر فى الكثير من التناقضات والتباينات حول بعض الأطراف الفلسطينية، لذلك جاءات وثيقة الشرف لتحدد آليات المسار بما يضمن وجود أداة قياس، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالمجلس الوطنى ومنظمة التحرير الفلسطينية: "نحن كفتحاويين نرى فى المسار خيارا استراتيجيا ولكن المسار فى مراحله الثلاث بالتالى والترابط والحديث عن المجلس الوطنى كان رسالة مطمئنة لكل الأطراف الفلسطينية وغيرها التى تعتقد أنه من الممكن تعثر المسيرة، وبعض الأطراف معنى بعدم استمرارها بمراحلها الثلاث، وكان هناك حوار ومجموعة من التوصيات التى ستناقش فى اللجنة التنفيذية تتعلق بعدد أعضاء المجلس الوطنى وآليات تشكيله ودور المنظمة، ومفهومنا وفق آليات المسار الذى سيقودنا إلى تفعيل المنظمة وإعادة الاعتبار لها وتحديد مسؤولية السلطة والتى تعتبر أحد أذرع ومكونات النظام السياسى ليس كبديل ولا كطرف موازى للمنظمة".

وثمن الرجوب دور مصر التاريخى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى كان يتابع مجرى الحوار أولا بأول، وجهاز المخابرات العامة الذى شكل عامل ضاغط بالمعنى الإيجابى لانجاح تحقيق الأهداف، وهى استمرار المرحلة الأولى بما يضمن شعور كل الفلسطينيين كالإشراف الأمنى والرقابة والإشراف الإدارى والبعد القانونى الذى يوجد به محكمة الانتخابات ومحكمة جرائم الانتخابات لتتم عملها براحة وطمأنينة، مؤكدا أننا قادرون على بناء ما تحقق خلال جلسات الحوار، ونحن فى فتح سعداء لتلك النتائج، كما أننا ومصر أمامنا تحد، ونتطلع لجهود الشقيقة مصر والجهد العربى والدولى لمواجهة الاحتلال الاسرائيلى وافشال برنامجه الذى استفاد ومازال يستفيد من استمرار الانقسام ولايريد إنهاءه ويريد تخليده ولديه مصالح ألا تتم الانتخابات ولا المصالحة، لكن نحن فى فتح تقدمنا برؤية لإنهاء هذا الانقسام من خلال هذه العملية الانتخابية.

وأوضح أن نجاح المسار يقتضى الاتفاق على 3 عناصر، حيث الاتفاق عليها يساعد على النجاح وعدم الاتفاق عليها أو على أى منها لا يمكن أن يصب فى هدفنا، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك اتفاق سياسى بالتأكيد سيكون له علاقة بالشرعية الدولية والمجتمع الدولى وهذا عامل إيجابى، ونحن نريد شراكة تنهى الحصار ويقبل بها المجتمع الدولى الذى لا يمكن أن يقبل بأى نظام سياسى لا يقبل بالشرعية الدولى كمرجع لحل الصراع.

وشدد على أهمية التوافق على البرنامج السياسى ومفهومنا للنضال كإقامة الدول الفلسطينية على حدود 1967 وحل قضية اللاجئين حسب قرارات الشرعية الدولية التى هى الأداة الوحيدة التى من المكن أن تقنع العالم وتحاصر إسرائيل، وتقنع العالم أن يقبل بنتيجة الانتخابات وتحاصر الإسرائيليين بدلا من محاصرة الشعب الفلسطينى، والمقاومة الشعبية حق من حقوقنا وهى الخيار الأنسب فى هذه المرحلة، وتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال تكون بالتوافق.

وحول آليات إجراء الانتخابات، قال: "نحن نتحدث عن عملية ديمقراطية وعن منظومة لكى تكون نموذج لكل العالم، ولابد من الاتفاق على كل خطوات العملية الانتخابية وأن تكون ضوابط ذاتية وموضوعية بغض النظر ما هى نتيجة الانتخابات".

وأكد أن الشعب الفلسطينى لن يخطئ الخطأ الذى تم فى عام 2006، لكن خيار الشعب الفلسطينى سنحترمه ونلتزم بنتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن غيرنا لم يقدم نموذج بالمفهوم الوطنى الشامل الذى عملنا ومارسنا بجزء من عقيدتنا ونثق فى وعى الشعب الفلسطينى وفِى فهمه لآليات حماية مصالحه.

وقال الرجوب: "نحن فى حركة فتح نتمنى أن يكون جبهة وطنية عريضة يقبل بها الجميع ويشارك بها الجميع بمنطق مرتبط بحساسية المرحلة الراهنة كالانقسام والعدو، وتخفيف من نسبة الاحتكاك والتفاعل السلبى، وتضع الجميع على خارطة الفعل والتأثير الإيجابى على برنامج سياسى وطنى الكل متوافق عليه، ونحن نبنى استراتيجيتنا أننا ذاهبون لوحدنا موحدين على قائمة واحدة، ومع من يرغب أن يشاركنا من فصائل العمل الوطنى وقناعتنا أننا فى الحركة الأقرب إلى قلوب شعبنا والأقدر على تحقيق طموحات وتطلعات المواطن الفلسطينى، والأقدر فى التعبير عما يجول فى وعى شعبنا الذى يعيش حالة صدام من 1967 إلى اليوم، ويتعرض لكسر إرادته.

وتابع: "نحن فى فتح بإرثنا وعقيدتنا ومنظومتنا المؤسساتية بفهم وطنى وآليات وطنية الأقرب فى إقناع هذا المواطن أن يمنحنا ثقته، ومازلنا الطرف المؤهل فى إنجاز مشروع الاستقلال وتوفير الأمن للفلسطينيين، وتوفير لقمة العيش رغم الإفرازات السلبية التى واكبت حياتنا خلال الأعوام السابقة التى لها علاقة بالحصار الاقتصادى من الاحتلال أو من انسداد الأفق السياسى".

وأكد أن القدس لابد أن تكون خارج كل هذه التجاذبات والتباينات، وألا تتحول إلى مسرح فيه تجاذبات وأن تبقى عنصر وحدة وجامع للفلسطينيين ترشيحا وانتخابا، لا نريد أحد أن ينظر إلينا بعين الإسرائيليين والحملة الانتخابية المفروض أن يكون تمويلها ذاتى، ولا يوجد أحد يستطيع أن يشترى إرادة وصوت الفلسطينيين بالمال.

وأضاف الرجوب: "فتح هى التى قادت وستقود وحدة النضال حتى الوصول إلى استقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، بالشراكة مع جميع مكونات الشعب الفلسطينى من الأكاديميين والعمال ورجال العشائر، والقطاع الخاص، وجميع السياسيين والشباب والمرأة".

وشدد على أن الانتخابات ستتم رغما عن نتنياهو، وعن هذا النظام الفاشى الذى يحكم إسرائيل، ويجب أن تكون معركة هذا النظام مع المجتمع الدولى الذى كان ينتقد عدم إجراء انتخابات فى فلسطين، مشيرا إلى أن حركة الجهاد الإسلامى عبرت عن تأييدها للمسار الانتخابى لكن لأسباب تتعلق بهم لن يشاركوا فى المرحلة الأولى، ولن يكونوا عنصر تعطيل، وهناك اجماع وطنى على المسار.