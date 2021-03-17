العطلات الرسمية في الإمارات 2021 وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء

العطلات الرسمية في الإمارات 2021 , مع بداية كل عام ميلادي يتم اعتماد العطلات الرسمية، والتي يتم فيها تعطيل العمل في القطاعات الحكومية والخاصة، بل وتعطل فيها أيضًا الدراسة، ولقد أعلن مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، أنه بالفعل تم اعتماد أيام العطلات الرسمية في الإمارات 2021، حرصًا من الدولة على تنظيم خط سير العمل في كافة القطاعات، والدراسة في كافة المراحل التعليمية، وفي خلال هذا المقال سنتعرف على أيام العطلات الرسمية التي تم اعتمادها رسميًا في الإمارات.

العطلات الرسمية في الإمارات 2021

حرصًا من الدولة على تنظيم خط سير العمل في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وتحقيق التوازن بينهما، وضمان تمكين جميع الأفراد من القيام بالتخطيط للعطلات، وأيضًا دعم الاقتصاد الوطني.

جدول العطلات الرسمية بالإمارات 1442

تم الإعلان بشكل رسمي عن أيام العطلات الرسمية في الإمارات والتي سيتم فيها تعطيل جميع الوزارات والهيئات ومختلف قطاعات العمل بالدولة:-

يوم الجمعة الموافق 1/1/2021 رأس السنة الميلادية.

من يوم الثلاثاء وحتى يوم السبت 11/5/2021 وحتى يوم 15/5/ 2021: إجازة عيد الفطر المبارك.

من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس 19/7/2021 وحتى يوم 22/7/2021: إجازة عيد الأضحى المبارك.

يوم الخميس 12/8/2021 الاحتفال برأس السنة الهجرية، ويتم ترحيل هذه الاجازة حتى ثبوت الهلال لمطلع الشهر الجديد.

يوم الخميس 21/10/2021 الاحتفال بذكرى مولد النبوي الشريف.

يوم 1/12/ 2021 الاحتفال بذكرى يوم الشهيد في دولة الإمارات.

يومي الخميس والجمعة 2/12 و3/12 عام 2021: الاحتفال بالعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

الاجازات الرسمية في الإمارات

كما تم اعتماد أيضًا بعض الاجازات الرسمية والتي تهم بوجه خاص الطلاب في المدارس والجامعات والتي تتمثل في:-