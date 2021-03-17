لطالما كانت الجمعيات التعاونية بالكويت هي مصدر رئيسي لحصول المواطنين علي السلع والمنتجات المختلفة، وفي ظل جائحة كورونا الأخيرة قامت حكومة دولة الكويت بفرض حظر علي ارتياد تلك الجمعيات في المدة من 7 مارس الجاري إلي 7 أبريل المقبل كفترة حجر يمنع فيها التقارب الاجتماعي والازدحام ، ومن منطلق حرص حكومة دولة الكويت علي توفير متطلبات الحياة للمواطنين فقد تم طرح تقنية لحجز مواعيد الجمعيات التعاونية بالكويت من خلال الحصول علي تصريح مسبق عبر موقع وزارة التجارة والصناعة الكويتي، والجمعيات التعاونية عبارة عن تجمعات تجارية وأسواق مركزية متنوعة النشاطات ومتعددة الأقسام ، تحتكر تلك الجمعيات نصيب الأسد من التجارة الجزئية بدولة الكويت بواقع سبعون بالمائة من حجم تجارة التجزئة بدولة الكويت.

الخطوات المتبعة لحجز المواعيد :

وبذلك يستطيع المواطن حجز موعد لدي الجمعية التعاونية التابعة لمنطقته الجغرافية وفق جدول زمني يساعد علي تقليل كثافة التواجد للافراد في آن واحد في نفس المكان.

وتعريفاً بالجمعيات التعاونية بدولة الكويت

هي عبارة عن أسواق مركزية أنشأتها الحكومة الكويتية عام ألف وتسعمائة واثنان وستون بموجب قانون رقم عشرون، وهي تجمعات تجارية متعددة النشاطات وتحتكر ما قيمته سبعون بالمائة من حجم تجارة التجزئة بدولة الكويت ، وقد تطورت تلك الجمعيات في مطلع الثمانينات من القرن الماضي عن طريق محاكاة وتبادل خبرات مع مثلاتها في مختلف دول العالم العربي من خلال عضوية الاتحاد التعاوني الكويتي والتي بدأت في العام 1981 م ، وتلك الجمعيات توفر علي المواطن الكويتي هم وعبئ التسوق من مصادر متعددة للحصول علي السلع المختلفة حيث بإمكانه تحصل ما يريد من سلع غذائية أو منتجات صناعية أو حتي ملابس وأدوات منزلية في مكان واحد عبر أقسام متعددة مختلفة النشاطات وبأسعار تنافسية جداً تخضع لرقابة الدولة وقوانينها وتنظيماتها.

وفي النهاية كان لزاما علي المواطن أخذ الحزر والحيطة بشأن تداعيات وباء كورونا المنتشر بكثافة في كل أنحاء العالم وذلك عبر الالتزام بما تمليه الحكومة من أجراءات وتعليمات لتسهيل الحياة دون الحاجة لتعريض حياة أي فرد من المجتمع لخطر الإصابة بالوباء وهو ما يهدف إليه بمبادرة حجز مواعيد الجمعيات التعاونية بالكويت.