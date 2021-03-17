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عمر شويل - جدة رابط حجز مواعيد الجمعيات التعاونية بالكويت وهي تلك الجمعية التي ارتفع نسبة البحث عنها من قبل مواطني دولة الكويت ليقوموا من خلال الجمعية بشراء منتجات صناعية كثيرة.

المنتجات التي يمكن شرائها من الجمعيات التعاونية في الكويت

يمكنك شراء الملابس أو المواد الغذائية وغيرها من منتجات يحتاجها مواطني دولة الكويت .

أسباب إقبال المواطنين في الكويت على الجمعيات التعاونية

بعد أن قامت السلطات في حكومة الكويت بتطبيق حظر تجوال في الدولة بعد تفشي فايروس كورونا المستجد وذلك من يوم السابع من شهر مارس والذي سيستمر حتى اليوم السابع من شهر ابريل , وهذا ضمن الإجراءات الاحترازية التي اوصت بها لجنة الأوبئة لضمان صحة وسلامة المواطنين الكويتيين والوافدين من الجنسيات الأخرى , فكن لابد من توفير حاجيات المواطنين بطريقة تكن آمنة لهم ولسلامتهم وهنا تم تعميم الجمعيات التعاونية.

حجز موعد جمعية تعاونية

فور تطبيق القرار الذي يقضي بسريان الحظر الجزئي الذي سوف يستمر مدة شهر كامل على جميع أنحاء دولة الكويت , والذي يبدأ كل يوم من الساعة الخامسة مساءاً وحتى تمام الساعة الخامسة صباحاً , لجأت وزارة الصناعة والتجارة الكويتية لتوزيع رابط للجمعيات التعاونية الكويتية لتأمين حاجات ومستلزمات الشعب وبالأخص منها الغذائية , وحتى يتمكنوا من تأمينها يجب عليهم الحصول على تصريح خروج مسبق من الحكومة للحفاظ على صحتهم ولضمان عدم انتقال العدوى من فايروس كورونا المستجد.

خطوات حجز موعد جمعية تعاونية

حتى تتمكن كمواطن من الحصول على حاجاتك من الجمعية التعاونية يجب اتباع الخطوات التالية :

الدخول على موقع وزارة التجارة والصناعة . ثم عليك اختيار استمارة حجز موعد الجمعية التعاونية. من ثم عليك تحديد سبب الحجز والموعد المناسب للمواطن. من ثم عليك تأكيد الحجز .

وفي هذه الحالة تكن قادر على تحصيل حاجاتك بكل سهولة وأمان وبشكل قانوني من الجمعيات التعاونية.