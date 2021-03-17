الفصائل الفلسطينية تعبر عن تقديرها للرئيس السيسى فى ختام الحوار بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - اختتمت الفصائل الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، إجتماعاتها فى القاهرة بمشاركة رئاسة المجلس الوطنى لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.





وناقش المجتمعون على مدارى يومين 16-17 مارس الجارى، القضايا الوطنية كافة والمخاطر التى تواجه القضية الفلسطينية، وإجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطنى، استنادا للمرسوم الرئاسى الصادر فى 15 يناير 2021، وسبل تعزيز الشراكة الوطنية، وتم الإتفاق على سبل معالجتها بما يعزز المسار الديمقراطى الوطنى الفلسطينى وإحالتها للجهات المختصة.

واستمع المشاركون إلى تقرير لجنة الانتخابات المركزية حول سير الإعداد للإنتخابات التشريعية، والإتفاق على حلول للموضوعات العالقة، بما يضمن سير العملية الإنتخابية بشفافية ونزاهة عالية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطينى.



وقدمت رئاسة المجلس الوطنى تقريرا تفصيليا حول رؤيتها لوضعية المجلس والمنظمة، وناقش المجتمعون آليات تشكيل المجلس الوطنى الجديد وعدد أعضائه فى إطار تعزيز وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى.

واتفق المجتمعون على اعتبار مؤتمر الأمناء العامين فى حالة انعقاد دائم لمتابعة ما تم التوافق عليه، مؤكدين على وحدة الأراضى الفلسطينية قانونيا وسياسيا، وعلى ضرورة أن تجرى الانتخابات المقبلة بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والتصدى لأى إجراءات قد تعيق الانتخابات خاصة بالقدس.

وأكد المشاركون استكمال تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية الشاملة، وتفعيلها وفقا لبيان لقاء الأمناء العامين الأخير.

ووقعت الفصائل المشاركة فى الإنتخابات الفلسطينية على ميثاق شرف أكدوا خلاله حرصهم على سير العملية الإنتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة، وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم المتنافسة بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة وصون حق المواطن فى اختيار من يمثله مع الإلتزام بالقانون الإنتخابى والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم سير العملية الانتخابية.

وتوجه المشاركون فى الاجتماعات بالتحية والتقدير والاعتزاز لشهداء الشعب الفلسطينى، والأسرى والأسيرات البواسل، مؤكدين حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وبث مشاعر الأمل بين صفوف الشعب الفلسطينى فى الوطن والشتات.

وعبر المجتمعون عن تقديرهم لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للشعب الفلسطينى، وعلى الجهود التى تبذلها مصر فى رعاية الحوار الوطنى الفلسطينى فى مراحله كافة ومتابعتها الحثيثة لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه.