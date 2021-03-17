الحريرى يرد على عون: قدمت حكومة تنقذ لبنان من الانهيار

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء اللبنانى المكلف، سعد الحريرى، أن التشكيلة الحكومية، التى سبق وقدمها إلى الرئيس ميشال عون، متكاملة لحكومة من الاختصاصيين غير الحزبيين، وقادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لوقف انهيار لبنان؛ مطالباً عون بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى حال عجز عن توقيع مراسيم تشكيل الحكومة.





جاء ذلك فى بيان أصدره الحريرى، مساء اليوم الأربعاء، رداً على الكلمة المتلفزة التى ألقاها الرئيس اللبنانى فى وقت سابق، وقال خلالها إن رئيس الوزراء المكلف قدم عناوين مسودة تشكيل الحكومة الجديدة، وأنها لا تلبى الحد الأدنى من التوازن الوطنى، وداعياً إياه للتشاور سوياً لتأليف حكومة جديدة أو الاعتذار عن عدم الاستمرار فى مهمته.

وقال الحريرى "زرت الرئيس ميشال عون 16 مرة منذ تكليفى، للاتفاق على تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ووقف الانهيار الذى يعانى منه اللبنانيون".

وأضاف "أجيب الرئيس عون بالطريقة نفسها، الواردة فى كلمته المتلفزة، أننى سأتشرف بزيارته للمرة الـ17 إذا سمح جدول مواعيده بذلك، لمناقشته فى التشكيلة الموجودة بين يديه منذ أسابيع عديدة، والوصول الفورى إلى إعلان تشكيل الحكومة".

وتابع الحريرى "أما فى حال وجد الرئيس نفسه فى عجز عن توقيع مراسيم تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار الذى تعانى منه البلاد والعباد، فسيكون عليه أن يصارح اللبنانيين بالسبب الحقيقى الذى يدفعه لمحاولة تعطيل إرادة المجلس النيابى الذى اختار رئيس الوزراء المكلف، والذى يمنعه منذ شهور طويلة عن إفساح مجال الخلاص أمام المواطنين، وأن يختصر آلامهم ومعاناتهم عبر إتاحة المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة وهى الوسيلة الدستورية الوحيدة القادرة على إلغاء مفاعيل اختياره من قبل النواب لرئاسة الجمهورية قبل 5 أعوام، تماما كما اختارونى رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة قبل خمسة أشهر".

ويشهد لبنان فراغاً حكومياً منذ أكثر من 7 أشهر، وذلك فى أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء فى 10 أغسطس الماضى على خلفية الانفجار المدمر الذى وقع فى ميناء بيروت البحرى.

وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبنانى فى 22 أكتوبر الماضى زعيم تيار المستقبل سعد الحريرى بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذى قدم بدوره إلى الرئيس اللبنانى ميشال عون فى 9 ديسمبر الماضى تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزارى المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التى تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربى والدولى يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.

ولم تنجح المساعى الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومى فى ظل غياب التوافق والخلاف المستحكم بين الرئيس اللبنانى ميشال عون ومن خلفه التيار الوطنى الحر برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة.