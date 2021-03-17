إنقاذ عشرات المهاجرين من قارب على مقربة من جزر الكنارى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء أن 14 شخصاً من بين الضحايا يستلزم إدخالهم المستشفى لحالاتهم الصحية، مضيفة أن طائرة تابعة لخدمات الإنقاذ البحرى ضبطت زورقاً ثانياً يحمل مهاجرين جنوب "جران كناريا".
وقالت وزارة الصحة المحلية إن طفلة تبلغ من العمر عامين تعانى من حالة حرجة إلى جانب 3 نساء فى حالة خطيرة كانوا من بين 9 أطفال و5 بالغين دخلوا المستشفى.
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