الجيش اليمنى يعلن تقدماً ميدانياً فى جبهتين جديدتين فى تعز

جدة - نرمين السيد -

وقال مصدر عسكرى، فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن وحدات قتالية من الجيش هاجمت مواقع الميليشيا فى الشقب، وأسفرت المواجهات عن السيطرة على مرتفعات جبلية وتدمير غرفة للقيادة وإدارة العمليات للميليشيا فى هذه المنطقة.

وبحسب "روسيا اليوم"، شن الجيش اليمنى هجومًا على مواقع الميليشيا المدعومة من إيران فى جبهة الأحكوم، وفرض على إثر ذلك سيطرته على مرتفعات جبلية إستراتيجية.

وتمكن الجيش اليمنى فى الثالث من شهر مارس الجارى من دحر ميليشيا الحوثى الإرهابية فى مناطق واسعة فى ثلاث مديريات غربية بتعز.