تنزانيا.. وفاة الرئيس جون ماجوفولى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، نقل توندو ليسو زعيم المعارضة التنزانية فى وقت سابق من اليوم، عن مصادر طبية وأمنية قولها إن "الرئيس نقل جوا إلى مستشفى نيروبى الخاص فى كينيا المجاورة، ثم إلى الهند وهو فى حالة غيبوبة"، إلا أن هيئة إذاعة تنزانيا نقلت عن رئيس الوزراء قاسم ماغاليوا نفيه لذلك.

وبدا ماغوفولى (61 عاما) بصحة جيدة، عندما شوهد فى آخر ظهور له أمام الجمهور فى 27 فبراير الماضى، عندما عين مسؤولا جديدا بمقر الرئاسة فى دار السلام، العاصمة التجارية لتنزانيا.

وخيب ماغوفولى آمال منظمة الصحة العالمية خلال الجائحة، عقب تقليله من شأن الخطر الذى يمثله "كوفيد-19"، قائلا، إن "الله والعلاجات الطبيعية كاستنشاق البخار سيحمى شعب تنزانيا".

كما سخر أستاذ علم الكيمياء السابق من فحوصات كورونا، منددا باللقاحات التى اعتبرها جزءا من "مؤامرة غربية للاستيلاء على ثروات إفريقيا"، وعارض الكمامات وقيود التباعد الاجتماعى.