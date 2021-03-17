بيان خليجى يطالب بضرورة معالجة سلوك إيران المزعزع لأمن واستقرار المنطقة

وطالب الوزراء فى بيانهم الختامى الصادر عقب الاجتماع، اليوم الأربعاء، بحسب "روسيا اليوم": "أن تشتمل المفاوضات المستقبلية مع إيران على معالجة سلوكها ورعايتها للإرهاب، ورفض استمرار احتلالها لجزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات".
وأكدوا على "وقوف دول مجلس التعاون مع السعودية، ودعمها لجميع الإجراءات اللازمة والرادعة التى تتخذها ضد الأفعال الاستفزازية التى تقوم بها ميليشيا الحوثى باستهداف المدنيين والأعيان المدنية والموانئ البحرية والجوية والمنشآت النفطية الحيوية ومصادر الطاقة العالمية".
ودعا الوزراء من جهة ثانية، طرفى "اتفاق الرياض" فى اليمن للاستجابة العاجلة والاجتماع فى الرياض لاستكمال تنفيذ بقية النقاط، مدينين عرقلة الحوثيين وصول الفريق الفنى التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم "صافر" فى البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة.
من ناحية أخرى، أشاد المجتمعون "بمواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية، مؤكدين مواقف المجلس وقراراته الثابتة بشأن الأزمة السورية وفقا لمبادئ (جنيف 1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، ودعمه للمؤتمر الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، المقرر عقده فى بروكسل يومى 29 و30 مارس الجارى.
وشدد الوزراء على "دعمهم للجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار فى العراق الشقيق، مرحبين باتفاق الأشقاء فى ليبيا على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة المتمثلة بالمجلس الرئاسى ورئيس الوزراء".
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