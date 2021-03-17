الخارجية الأمريكية تعلق على استدعاء روسيا سفيرها لدى واشنطن للتشاور 

قالت الخارجية الأمريكية إنها تعتزم التواصل مع روسيا في المجالات حيث يفيد ذلك المصالح الأمريكية، وفي الوقت ذاته "محاسبتها" على ما وصفته بـ"الأعمال الخبيثة".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "في الوقت الذي نتواصل فيه مع روسيا لتفعيل المصالح الأمريكية، يمكننا أن نحاسبها على أي أعمال عدائية خبيثة، وواشنطن تدرك التحديات التي تمثلها روسيا".

وردا على سؤال عما إذا التقى أي مسؤول في إدارة بايدن بالسفير الروسي، قالت بورتر إنه لم تعلم بأي لقاء من هذا القبيل.

وجاء ذلك تعليقا على استدعاء موسكو سفيرها في واشنطن أناتولي أنطونوف للتشاور بشأن آفاق العلاقات مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب اتهامات واشنطن لموسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية والتهديد بالعقوبات وتصريحات الرئيس جو بايدن عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.