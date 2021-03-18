هل أصيب عمرو دياب بفيروس كورونا؟ مصادر تكشف "الحقيقة"

نشر عدد من المواقع الصحفية مقطع فيديو للمطرب عمرو دياب، يعلن به إصابته بفيروس كورونا المستجد، مما أقلق محبي "الهضبة" وجمهوره الكبير.

لكن مصادر مقربة من المطرب الشهير قالت لموقع "دوت الخليج"، إن الفيديو المنتشر لعمرو دياب "قديم"، وأنه سبق له أن أصيب بالفعل بـ"كوفيد 19" لكنه تعافى منه.

وتحدث الشاعر أحمد المالكي في تصريح خاص لموقع "دوت الخليج"، قائلا إن "الهضبة أصيب بالفعل بفيروس كورونا منذ فترة، لكنه تعافي منها بسرعة".

وأضاف المالكي، الذي كتب لعمرو دياب عددا من الأغاني أهمها "يا روقانك" و"أول يوم في البُعد"، أن إصابة الفنان بكورونا جاءت عندما كان سيصور أغنية "أهي أهي" مع المطربة اليونانية إيرينا، لكن التصوير توقف بسبب ظروف مرضه.

وفي السياق ذاته، قال الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد لموقع "دوت الخليج"، إن عمرو دياب "بصحة جيدة ولم يصب بفيروس كورونا بعد حفله الأخير"، وأكد أن "كل ما تردد شائعات كاذبة".

وعلى مدار سنوات، تعاون محمد مع عمرو دياب وأطلقا معا أغنيات حققت نجاحا كبيرا، مثل "قال لي الوداع" و"حبيبي ياعمري" و"ضحكت" و"ليه ياقلبي".

وأشار الشاعر إلى أن عمرو دياب أصيب بفيروس كورونا العام الماضي، لكنه سرعان ما تعافى منه.

كما قال الملحن محمد يحيى أنه كان من بين حضور الحفل الأخير لدياب، وأكد أنه "لم يتم تصوير مقطع الفيديو المنتشر على المواقع الصحفية خلال الساعات الأخيرة. الفيديو قديم وتم تصويره في الصيف الماضي وليس بالحفل الأخير".