أمريكا تستدعى شركات الاتصالات الصينية للبحث فى مخاطر الأمن القومى

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة التجارة الأمريكية، إنها قدمت مذكرات استدعاء لشركات صينية تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كانت تشكل خطرا على الأمن القومى.





وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو إن بكين انخرطت فى سلوك يضعف تفوقنا التكنولوجى ويهدد تحالفاتنا، مشيرة إلى أن مذكرات الاستدعاء ستسمح لنا بجمع المعلومات واتخاذ قرار بشأن الإجراء المحتمل الذى يحمى أمن الشركات الأمريكية والعاملين الأمريكيين والأمن القومى للولايات المتحدة. يذكر أن شركة Huawei Technologies و ZTE Corp الصينية كانت مستهدفة من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، بهدف إزالتها من البنية التحتية للاتصالات الأمريكية.

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