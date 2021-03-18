الأردن: لن نصل إلى ذروة الموجة الثانية من كورونا قبل نهاية مارس

جدة - نرمين السيد - وقال الخرابشة: "ما يقلقنا هو زيادة الضغط على الأسِرَّة فى المستشفيات، داعيًا وزارة الصحة الأردنية إلى أن تقتصر الفحوص لـ "كوفيد 19" على المخالطين فقط، بلا من إجرائها عشوائيًا.
وأضاف أن اللجنة شددت على ضرورة تواجد طبيب مختص باطنى أو صدرية مناوب فى المستشفيات.
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