بلومبرج: ترامب خسر ما يقرب من ربع ثروته خلال فترة رئاسته لـ أمربكا

جدة - نرمين السيد - وقالت بلومرج فى تقرير نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن ثروة ترامب انخفضت من 3 مليارات إلى 2.3 مليار دولار، بسبب جائحة كورونا، واقتحام مؤيديه مبى الكابيتول فى السادس من يناير الماضى.
واضافت الوكالة أن أعمال ترامب تضررت بسبب إغلاق عدة شركات على خلفية انتشار كورونا، كما أن اقتحام مبنى الكابيتول أثر بالسلب على علاقاته مع بعض سماسرة الأوراق المالية والبنوك.
وأشارت الوكالة الأمريكية أن هناك ما لا يقل عن 590 مليون دولار من القروض تستحق السداد فى السنوات الأربع المقبلة، أكثر من نصفها بضمان شخصى من قبل ترامب.
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