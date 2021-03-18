إصابة شخصين بإطلاق نار فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وقال المدعى العام المحلى فى رين، بحسب "روسيا اليوم"، إن الرجلين البالغين 31 و30 سنة أصيبا بطلقات نارية بالقرب من محل تجارى عصر الأربعاء، وأحدهما فى حالة حرجة الآن.

وأكد المدعى إلقاء القبض على مطلق النار، وهو شاب بالغ 21 عاما من العمر، له سوابق متعلقة بمخالفات القوانين الخاصة بتداول المخدرات.

ورجحت السلطات الفرنسية أن حادث إطلاق النار ناجم عن تصفية حسابات بين عصابات المخدرات فى المدينة، وفتحت تحقيقا جنائيا فى الحادث.