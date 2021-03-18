ملخص أهم قرارات وزارة التعليم السعودية تويتر 1442 حقائق تقديم موعد الاختبارات النهائية

قرارات وزارة التعليم السعودية تويتر 1442 وهل سيتم تقديم موعد الاختبارات لنهاية العام قبل رمضان، وما هي وأخر المستجدات والقرارات الصادرة عن وزارة التعليم السعودية بخصوص هذا الشأن، يشغل اهتمام قطاع غريض من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بعموم المملكة، خاصة مع نُصح خبراء الصحة والصحة النفسية بتلبية مناشدات جموع الطلاب والطالبات بإصدار قرار من وزير التعليم السعودي بشأن تقديم ميعاد الاختبار النهائي والانتهاء من الامتحانات قبل غرة رمضان 1442، هذا وقد أصدرت وزارة التعليم السعودية قرارها باستمرار العملية التعليمية لجميع المراحل الدراسية عن بُعد، وذلك من خلال منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية، كما سيتم عقد الاختبارات من خلال منصة مدرستي للاختبارات، وسنتناول من خلال هذا التقرير حقيقة تقديم موعد الاختبارات والتي من المتوقع أن تستجيب حكومة المملكة الرشيدة لمناشدات ورغبات الطلاب وأولياء أمورهم.

قرارات وزارة التعليم وموعد الاختبارات النهائية

وتجدر الإشارة للأداء المتميز لوزارة التعليم السعودية في إدارة العملية التعليمية في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا، وقد اتخذت الوزارة الكثير من القرارات التي شملت تدابير وقائية وإجراءات احترازية لتجنب انتشار الجائحة بين الطلاب والكادر التعليمي، وكان لموقع منصة كدرستي دور بارز ورئيسي في نجاح العملية التعليمية في الفصل الدراسي الأول، ويستمر العمل في تحصيل الدروس وإجراء الاختبارات لنهاية العام من خلال منصة مدرستي.

صدر قرار بوزارة التعليم بخصوص العام الدراسي والذي يشمل ثلاثة فصول دراسية. سيتم تدريب للطلاب الجامعيين لمدة 6 أشهر قبل الحصول على شهادة التخرج الجامعية. قررت الوزارة الاستمرار في التعليم عن بعد من خلال منصة مدرسي للأعوام القادمة. سيتم توسع الوزارة في مجال التعليم الهجين والذي يشمل الحضور المدرسي بالإضافة للتعليم عن بُعد.

ملخص أهم قرارات وزارة التعليم للعام الدراسي 1442-1443

ومن الجدير بالذكر ما صرح به الدكتور حمد آل شيخ، حيث صرح بأن منصة مدرستي حققت ما يفوق مستهدفاتها منذ لحظة انطلاقها، وأضاف آل شيخ أن المنصة تشهد تطوير مستمر لخدمة ما يقارب 7 ملايين طالب وطالبة، وأشار إلى أن جهد وزارة التعليم موصول لاستمرار عملية التطوير الخاصة بمنصة مدرستي، ولذلك لمواكبة أحدث التقنيات الرقمية، كما أكد حمد آل الشيخ أن المنصة ستستمر خلال الأعوام القادمة، وستكون إضافة لإدارة العملية التعليمية بالمملكة.

بداية الفصل الثاني 4/6/1442.

إجازة عيد الفطر 17/9/1442.

العودة الدراسة مرة أخري 6/10/1442.

اختبارات الفصل الثاني 11/10/1442.

تقويم الفصل الدراسي الثاني وموعد الاختبارات النهائية 1442 قبل القرار المُنتظرهل سيتم تقديم موعد الاختبارات قبل رمضان

تشير التوقعات إلى الاستجابة لرغبة الطلاب وأوليا الأمور بتقدم موعد الاختبارات النهاية 1442، خاصة بعد تصريحات بعض الخبراء بوجوب تقديم موعد الاختبارات قبل بداية رمضان، والانتهاء من العام الدراسي قبل بداية شهر رمضان الكريم، فالجميع ينظر أمر ملكي بخصوص تقديم ميعاد تلك الاختبارات، فاستمرار الدراسة في رمضان سيعاني الطلاب في تقسيم أوقاتهم بين التحصيل وتأدية العبادات والمناسك الرمضانية، أما في حالة عدم تقديم الاختبارات، فيجب أن تكون منصة مدرستي بعد الإفطار، وذلك مراعاة لأولياء الأمور وخاصة الأمهات لأنهن من يتعين عليهن القيام بدور المعلمة بالمنزل، فكيف يجمعن بين تدبير شئون المنزل والقيام بواجبتهن حيال أبنائهن.