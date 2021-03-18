جمعية تعاونية ، يبحث الكثير من المواطنين وأيضا الوافدين في الكويت عن رابط حجز موعد الجمعية التعاونية من موقع وزارة التجارة والصناعة، لكي يتمكنوا من عمل تسوق غذائي من جمعية التعاونية وذلك بعد فرض حظر التجوال الجزئي نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من أنتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) وذلك سعيا من الحكومة الكويتية على الحفاظ على سلامي شعبها ومواطنيها، وأيضا للحد من انتشار الفيروس في البلاد، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على رابط وخطوات حجز موعد جمعية تعاونية في الكويت 2021، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

حجز موعد جمعية تعاونية بالكويت 2021

بعد أن تم فرض حظر التجوال الجزئي في الكويت، وسوف يستمر حظر التجوال لمدة شهر كامل يبدأ من الساعة الخامسة مساءا بتوقيت الكويت، فقد قامت وزارة التجارة والصناعة بتنظيم عمليات التسوق للمنتجات الغذائية المختلفة عن طريق الحصول على تصريح مسبق لكي يتمكن المواطنين والوافدين من الذهاب إلى جمعيه تعاونيه لكي يحصلوا على ما يكفيهم من المنتجات الغذائية المختلفة، وذلك حرصا منهم على سلامة المواطنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتقليل من عدد الإصابات بالفيروس .

خطوات حجز موعد جمعية تعاونية بالكويت 2021

يمكن لجميع المواطنين والوافدين بالكويت الحصول على تصريح الدخول إلى الجمعية التعاونية الاستهلاكية بكل سهوله عن طريق هذه الخطوات البسيطة :

أولا يجب عليك الدخول إلى موقع وزارة التجارة والصناعة الكويتي الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت .

الكويتي الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت . أدخل إلى ( استمارة حجز موعد جمعيه تعاونيه ) .

) . ثم قم بتحديد ( سبب الحجز الذي تريده ) .

أختر الموعد الذي يناسبك .

أكتب جميع المعلومات المطلوبة منك بالكامل وبشكل صحيح لكي تتم عملية التسجيل بنجاح .

أضغط على أيقونة ( تأكيد الحجز ) .

ثم طباعة البار كود الذي سوف يظهر لك لكي تتمكن من التسوق الغذائي بكل سهولة .

الآن قد نكون ولنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رابط حجز موعد جمعية تعاونية بالكويت 2021 من وزارة التجارة والصناعة، وإذا وجدتم أي صعوبات إثناء عملية حجز الموعد يمكنك ترك تعليق لنا ويوف نرد عليكم في الحال ونعطيكم الحل فورا .