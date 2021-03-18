رابط حجز موعد الجمعية التعاونية بالكويت 2021

حجز موعد في الجمعية التعاونية، يبحث الكثيرين من المواطنين في الكويت عن كيفية حجز موعد الجمعية التعاونية بالكويت حتى يستطيعون شراء احتياجات هم وما يلزمهم، حيث قامت الحكومة الكويتية عن انه سوف يبدأ الحظر الكلب للبلاد بسبب فيروس كورونا المستجد ابتداءا 7 مارس 2021 وحتى 7 ابريل 2021.

وقد وفرت لهم الحكومة باركود لكل مواطن حتى يتمكنوا من شراء احتياجاتهم وحتى لا يتعرضوا الازدحام او التحدي في الجمعية.

حجز موعد الجمعية التعاونية بالكويت 2021:

حرصا من الحكومة على صحة المواطنين فقد حرصت على توفير جميع ما يلزمهم دون ان يتعرضوا للاذدحام فأصبح يمكنك ان تقوم بحجز موعد الجمعية التعاونية حتى يكون محدد لكل شخص موعد محدد لشراء ما يلزمهم من منتجات غذائية وملابس ومشروبات وأجهزة الكترونية.. ألخ من الضروري ان التي لا غنى عنها.

خطوات حجز موعد جمعية تعاونية بالكويت 2021:

• ثم القيام بإدخال البيانات المطلوبة في الخانات الفارغة التي امامك

• وعند سؤالك عن سبب الحجز ثم بالتوضيح.

تحديد الموعد المناسب لك بالوقت والتاريخ ثم موافق ثم اختيار موعد اخر احتياطى حتى اتمكن من الذهاب في موعد منهم.

ثم النقر على تأكيد موعد الحجز.

ثم الانتظار حتى يتم مراجعة الطلب ثم يتم أرسال الباركود الخاص بك.

ومن الجدير بالذكر ان الحكومة الكويتية قد قامت بفرض حظر تجوال كامل على البلاد حرصا على سلامة المواطنين خاصة بعد انتشار فيروس كورونا المرحلة الثانية، ويبدأ الحظر الساعة الخامسة مساءا وحتى الساعة الخامسة صباحا حتى يستطيع الموظفين من الذهاب الى أعمالهم والرجوع منه مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية حتى لا ينتشر فيروس كورونا.